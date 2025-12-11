Domenica 14 dicembre 2025, al Villaggio minerario di Rosas, si rinnova l’evento “Rosso in miniera”, giunto alla X edizione

Domenica 14 dicembre 2025, al Villaggio minerario di Rosas, si rinnova l’evento “Rosso in miniera”, organizzato dal Comune di Narcao in collaborazione con Idea Spettacoli e la Cooperativa Giunone, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato dei Beni culturali, e del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. L’evento, giunto alla decima edizione, si propone di far conoscere il territorio attraverso i racconti di vita degli ex minatori, la promozione della cultura vinicola del Sulcis e le eccellenze locali.

«Il programma – spiega Giovanni Maria Lai, assessore del Turismo e delle Attività produttive del Comune di Narcao – prevede le visite guidate alla miniera, alla laveria e al Museo di Mineralogia guidate dagli ex minatori, tanta bella musica, degustazioni di vini pregiati e prodotti tipici sardi. L’evento è fondamentale per la valorizzazione delle risorse locali, le tradizioni e la promozione turistica del territorio comunale di Narcao.»

Quest’anno l’evento sarà impreziosito dalla mostra d’arte contemporanea del Maestro Angelo Liberati “Immagini in dialogo”, curata dalla direttrice del Museo Lara Corona, PHD, un’esposizione che invita il visitatore a entrare nell’universo visivo di uno degli artisti italiani più originali nella ricerca sul linguaggio dell’immagine. L’inaugurazione della mostra si terrà domenica 14 dicembre, alle ore 12.00, alla presenza dell’artista. L’esposizione sarà visitabile fino al 21 dicembre, negli orari di apertura del Museo Rosas, 8.00-16.00.