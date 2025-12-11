11 December, 2025
MENU
mobile-logo
HomeIndustriaEuralluminaEurallumina, la soddisfazione della presidente Alessandra Todde: «Abbiamo lavorato a lungo per una soluzione, ora si trovi la strada per garantire la continuità produttiva in modo strutturale»
Eurallumina

Eurallumina, la soddisfazione della presidente Alessandra Todde: «Abbiamo lavorato a lungo per una soluzione, ora si trovi la strada per garantire la continuità produttiva in modo strutturale»

0
170Views

«Dopo settimane di lavoro e di incontri per risolvere una situazione molto complessa, esprimo tutta la mia soddisfazione per le garanzie assicurate dal governo per la continuità aziendale dell’Eurallumina. Alla soluzione temporanea trovata con un finanziamento ponte dovrà seguire una via più strutturale che permetta di dare certezze alla produzione. Come Regione siamo sempre stati vicini agli operai di Portoscuso e continueremo a esserlo, lavorando ogni giorno assieme alle istituzioni e ai sindacati per risolvere una vertenza fondamentale per il futuro di tutto il Sulcis Iglesiente.»

Così la presidente Alessandra Todde ha commentato l’esito del tavolo di ieri al Mimit su Eurallumina in cui è stato annunciato che il ministero dell’Economia stanzierà 9,6 milioni di euro per garantire la continuità produttiva per sei mesi (da gennaio a giugno del 2026) di Eurallumina, l’azienda di proprietà russa che rischiava di chiudere a causa delle sanzioni per la guerra in Ucraina.

Il 20 novembre scorso a Roma la presidente della Regione Alessandra Todde aveva discusso della questione direttamente con il ministro Giancarlo Giorgetti.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Il Governo non può
Domenica 14 dicembre

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Eurallumina
Intervista ad uno de
Eurallumina
Eurallumina, la pres
Eurallumina
I lavoratori dell’
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY