Comitato Tecnico Transizione Sostenibile (CTTS): «Impianti offshore come risorsa non come minaccia»

Il Comitato Tecnico Transizione Sostenibile (CTTS) ha inviato agli Onorevoli Senatori e Deputati sardi una proposta di emendamento urgente al decreto legge 175/2025 per colmare il grave vuoto normativo esistente nella gestione dello spazio marittimo italiano oltre le 12 miglia nautiche.

Il Contesto e le Criticità: l’attuale Piano di Gestione dello Spazio Marittimo (PSM) è stato adottato solo come strumento di indirizzo, privo di limiti e prescrizioni operative vincolanti. Questa mancanza ha permesso alle società energetiche di presentare autonomamente 23 progetti di impianti eolici offshore (con 1.050 pale, alte fino a 385 metri).

L’analisi dei progetti, come ad esempio quello del parco “Ichnusa Wind Power”, evidenziano gravi contraddizioni sulla loro sostenibilità, con pesanti interferenze sulle rotte della Pesca Costiera Ravvicinata (fino a 40 miglia). Tali interferenze sono considerate “una minaccia diretta alla sopravvivenza economica della filiera della pesca e all’occupazione” non solo sarda ma dell’intera nazione.

Il CTTS esprime un Parere Favorevole Condizionato all’eolico offshore, a patto che rispetti rigorosi principi di sostenibilità. A tal fine, l’emendamento si articola su due pilastri:

Sospensione Immediata delle Procedure: Viene richiesta la sospensione di tutte le procedure autorizzative in corso per gli impianti off-shore oltre le 12 miglia, fino alla pubblicazione dei Piani Attuativi prescrittivi. Istituzione di Piani Attuativi Prescrittivi: Le procedure autorizzative dovranno fare riferimento ai Piani di Gestione dello Spazio Marittimo integrati da Piani Attuativi o Misure Spaziali di Dettaglio a carattere prescrittivo. Questi piani dovranno essere definiti in raccordo con le Regioni, garantendo un’efficacia vincolante oltre le 12 miglia.

ZEE e Ruolo Diplomatico: Il Comitato sottolinea che l’unica via per conferire piena legittimità e operatività a tali Piani è la conclusione urgente degli accordi di delimitazione della Zona Economica Esclusiva (ZEE). Si invitano gli Onorevoli Senatori sardi a sostenere gli emendamenti e le necessarie iniziative legislative e diplomatiche.

Rolando Marroccu, Alfonso Corridori, Daniele Garau, Sandro Orrù, Andrea Fabrizi, Mauro Carta

Comitato Tecnico Transizione Sostenibile – Sant’Antioco