“Rilancio Sulcis Iglesiente – Obiettivo 2030”, un convegno su ambiente, bonifiche e sviluppo locale venerdì 17 ottobre, a Sant’Antioco

Il Circolo del Partito Democratico e il Partito Progressista di Sant’Antioco hanno organizzato il convegno pubblico “Rilancio Sulcis Iglesiente – Obiettivo 2030”, dedicato ai temi dell’ambiente, delle bonifiche e dello sviluppo locale.

L’incontro si terrà venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 17.30, presso la sala del Comando di Polizia locale, in via Iglesias 3 a Sant’Antioco.

L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento di un ciclo di incontri pensati per avviare un confronto costruttivo sul futuro del territorio.

Obiettivo del convegno è promuovere il dialogo e la condivisione di idee per delineare strategie concrete di rilancio del Sulcis Iglesiente, grazie a proposte sostenibili e innovative di sviluppo territoriale.

Il dibattito sarà aperto al pubblico e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore ambientale e protagonisti del mondo economico e sociale locale.

Interverranno:

• Francesca Ghirra – Deputata, X Commissione Attività Produttive

• Emanuele Cani – Assessore Regionale all’Industria

• Rosanna Laconi – Assessora Regionale all’Ambiente

• Salvatore Mattana – Amministratore Unico IGEA

• Fausto Durante – Segretario Generale CGIL Sardegna

• Rolando Marroccu – Comitato Tecnico per la Transizione Sostenibile

• Graziano Bullegas – Presidente Regionale Italia Nostra

• Emanuele Madeddu – Segretario Generale FILCTEM CGIL Sardegna Sud Occidentale

Parteciperanno:

• Mauro Esu – Segretario PD Sulcis Iglesiente

• gli onorevoli Antonello Cabras e Luciano Uras

• Amministratori e consiglieri regionali del territorio.