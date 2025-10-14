15 October, 2025
Cultura

La Fondazione Giuseppe Dessì alle XI Giornate Internazionali de “I Parchi Letterari”

In occasione dell’undicesima edizione delle Giornate Internazionali de I Parchi Letterari, la Fondazione Giuseppe Dessì di Villacidro propone un appuntamento dedicato alla scoperta dei luoghi e delle parole di Giuseppe Dessì, per rinnovare il legame tra territorio e letteratura.

L’iniziativa si terrà sabato 19 ottobre a Villacidro e si articolerà in due momenti principali: una passeggiata letteraria nei luoghi emblematici dello scrittore e, a seguire, un incontro con Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo.

Alle 16.30 prenderà il via la passeggiata letteraria con partenza da Casa Dessì (ritrovo alle 16.00). L’iniziativa, a cura di Veronica Murgia, sarà arricchita dalle letture della scrittrice Melania Muscas, tratte dal romanzo Paese d’ombre.

Il percorso urbano, della lunghezza di circa 2,5 km, toccherà alcuni luoghi simbolo della Villacidro dessiana: Piazza Frontera, Piazza Zampillo, Lavatoio Storico. Durante ogni tappa, le narrazioni si intrecceranno alle letture, per restituire al pubblico l’atmosfera letteraria e umana del “Paese d’ombre”.

Al termine della passeggiata, alle 18.00, a Casa Dessì, si terrà l’incontro con Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo.

