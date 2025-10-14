Il 7 ottobre scorso ha preso avvio il corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, promosso da ARES Sardegna e organizzato da Poliste Società Benefit B Corp, alla Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari.

Il corso è rivolto all’acquisizione di competenze manageriali avanzate in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i.

Un percorso concentrato tra ottobre 2025 e marzo 2026, pensato per rafforzare la direzione strategica delle aziende sanitarie e il governo del sistema sanitario regionale: trasformare gli indirizzi regionali in obiettivi misurabili, guidare persone e processi in contesti complessi, valorizzare relazioni istituzionali e comunicazione, con attenzione a qualità, innovazione e sostenibilità organizzativa. Inquadrato nell’Accordo Stato-Regioni n. 79/CSR (2019), il percorso prevede il rilascio di attestazione conforme e si avvale del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.

Il percorso didattico del corso prevede 200 ore complessive, di cui 136 di attività formative in aula di tipo teorico e teorico-pratico con eventuali visite aziendali, 40 di attività di formazione a distanza (preferibilmente nelle aree Privacy, Anticorruzione e Trasparenza, Assistenza sanitaria nell’UE, Fondi Comunitari), 24 ore per il Project management e Project Work (16 oer di PM/PW e 8 ore di assistenza sul PW).

Poliste cura progettazione didattica, organizzazione e accompagnamento metodologico in aula e online, garantendo un ambiente di apprendimento rigoroso e concreto, orientato ai risultati e costruito per trasformare le sfide del sistema sanitario in leve di miglioramento organizzativo.

Questi i 30 partecipanti ammessi a frequentare il corso, provenienti da diverse Aziende Altana Mario Giovanni, Baccoli Alessandro ASL MEDIO CAMPIDANO, Biagini Marco AREUS, Boi Barbara AREUS, Borelli Gianluca ARNAS BROTZU, Cocco Cristian AOU CAGLIARI, Cossu Antonello ASL OGLIASTRA, Cuccuru Antonello ASL SULCIS IGLESIENTE, Galisai Marco ARES SARDEGNA, Manca Roberto Gino AOU SASSARI, Manutza Roberta AOU CAGLIARI, Marcia Stefano ASL CAGLIARI, Marinelli Cristiana ARNAS BROTZU, Mereu Eugenio ASL MEDIO CAMPIDANO, Muscas Rosalba ASL ORISTANO, Negri Annarosa ASL SASSARI, Oppo Massimiliano AREUS, Paffi Peppino ASL NUORO, Passetti Tiziana ASL OGLIASTRA, Pau Maria Milena ASL SULCIS IGLESIENTE, Pelagatti Carlo Loris ASL CAGLIARI, Pillai Federica IZS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna) Pinna Raimondo ARNAS BROTZU, Piras Stefano RAS ASSESSORATO SANITA, Podda Antonello ARES Riu Cristian Filippo ASL SASSARI, Sau Stefano AREUS, Serra Paolo ARES, Tucconi Alessandro ASL SASSARI, Urrai Lorena Paola ASL OGLIASTRA.