22 November, 2025
Libri
Questa sera il Museo Dart di Dolianova ospita la presentazione de I giorni del corvo, il nuovo romanzo di Eleonora Carta, edito da Ischire

Questa sera, venerdì 21 novembre, alle 18.30, il Museo Dart di Dolianova ospita la presentazione de I giorni del corvo, il nuovo romanzo di Eleonora Carta, edito da Ischire, nell’ambito della rassegna “La Torre di Babele – I Festival di Letteratura Contemporanea 2025”, promossa da Casa Falconieri e Argonautilus.
Ambientato in una Sardegna che diventa crocevia di traffici, intelligence e giochi di potere, I giorni del corvo di Eleonora Carta intreccia geopolitica mediterranea, operazioni clandestine e segnali nascosti che riemergono come tracce da decifrare. È un romanzo spy-noir che attraversa le tensioni del presente: missioni sotto copertura, equilibri internazionali fragili e un protagonista che si muove tra ombre, silenzi e identità in frantumi. Durante l’incontro l’autrice dialogherà con il pubblico sul rapporto tra narrazione e attualità, sull’evoluzione del genere di spionaggio e sulla capacità della Sardegna di trasformarsi in frontiera, crocevia e lente d’ingrandimento sul mondo.
Il Museo Dart, progetto di Casa Falconieri, è uno spazio dedicato alla ricerca e all’arte contemporanea, un laboratorio permanente in cui linguaggi, installazioni e nuove forme espressive dialogano con l’architettura e con il territorio. Nato per valorizzare la cultura visiva in Sardegna, ospita mostre, residenze artistiche e progetti multidisciplinari che mettono in relazione artisti, pubblico e comunità.

Ingresso libero.

 

