20 November, 2025
Nella seduta del 18 novembre il consiglio provinciale ha deliberato all’unanimità una significativa variazione di bilancio che ha interessato diversi settori di intervento a partire dall’incremento del Fondo Unico agli enti locali sino ad arrivare alla predisposizione del Piano strategico per il Sulcis Iglesiente. Con l’ingresso del comune di Teulada nella neonata provincia del Sulcis Iglesiente è stato ricalcolato uno stanziamento pari a 96mila € mentre 100mila € sono stati destinati al programma di formazione e qualificazione professionale del personale dipendente dell’ente intermedio. Nella rimodulazione dei capitoli di spesa, invece, è stato deciso il finanziamento della progettazione per completare il sistema delle piste ciclabili nel territorio per un importo di 300mila € e una più celere manutenzione ordinaria degli edifici scolastici grazie a una dotazione di 170mila € annui e frutto dell’Accordo Quadro. L’operatività dell’intervento parte già dal 1 dicembre con i sopralluoghi previsti nelle sedi scolastiche oggetto di manutenzione ordinaria.

«Siamo determinati a ripristinare i luoghi dove i nostri ragazzi trascorrono molte ore della giornata e hanno il diritto a studiare in ambienti sicuri, sani e confortevoliprecisa il presidente Mauro Usai – così come ci eravamo ripromessi a inizio mandato.»
Dall’avanzo disponibile della cessata provincia del Sud Sardegna si vincolano circa 500mila € per la predisposizione e realizzazione del Piano strategico, momento essenziale di indirizzo politico per ridare al sud ovest sardo una pianificazione di sviluppo economico e sociale a medio e lungo termine.

«Siamo consapevoli di dover recuperare molte partite economiche e programmatorie – aggiunge il presidente Mauro Usaima siamo determinati a rilanciare questa provincia con la dovuta attenzione a ogni singolo territorio e paese e con esso a ogni singola necessità e peculiarità. Solo con un lavoro sinergico usciremo dalle grandi emergenze che attanagliano il Sulcis Iglesiente da troppi anni.»

