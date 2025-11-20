20 November, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloEventiDomenica 7 e lunedì 8 dicembre, presso il Parco Archeologico di Cannas di Sotto si terrà la terza edizione di “Artigiani in erba – mercatino di artigianato artistico…e non solo”
Eventi

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre, presso il Parco Archeologico di Cannas di Sotto si terrà la terza edizione di “Artigiani in erba – mercatino di artigianato artistico…e non solo”

0
117Views

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, presso il Parco Archeologico di Cannas di Sotto si terrà la terza edizione di “Artigiani in erba – mercatino di artigianato
artistico…e non solo”.
Durante le due giornate saranno presenti artigiani e hobbisti di Carbonia e del territorio con le loro creazioni, pezzi unici e originali, interamente realizzati a mano.
Sarà possibile, inoltre, partecipare a laboratori e visite guidate all’area archeologica, in compagnia di musica dal vivo e buon cibo.
L’evento è organizzato dal Consorzio Sistema Culturale Sardegna, gestore del Sistema Museale di Carbonia.
Per info: Museo Archeologico Villa Sulcis 0781 1867304 – 345 888 6058 (anche whatsapp) – museicarbonia@gmail.com

FOLLOW US ON:
Si è riunita per la
Nella seduta del 18

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Eventi
Dalle vigne del Sulc
Eventi
Manager del gusto. A
Eventi
Il 20 novembre, a Ca
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY