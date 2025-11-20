Domenica 7 e lunedì 8 dicembre, presso il Parco Archeologico di Cannas di Sotto si terrà la terza edizione di “Artigiani in erba – mercatino di artigianato artistico…e non solo”

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, presso il Parco Archeologico di Cannas di Sotto si terrà la terza edizione di “Artigiani in erba – mercatino di artigianato

artistico…e non solo”.

Durante le due giornate saranno presenti artigiani e hobbisti di Carbonia e del territorio con le loro creazioni, pezzi unici e originali, interamente realizzati a mano.

Sarà possibile, inoltre, partecipare a laboratori e visite guidate all’area archeologica, in compagnia di musica dal vivo e buon cibo.

L’evento è organizzato dal Consorzio Sistema Culturale Sardegna, gestore del Sistema Museale di Carbonia.

Per info: Museo Archeologico Villa Sulcis 0781 1867304 – 345 888 6058 (anche whatsapp) – museicarbonia@gmail.com