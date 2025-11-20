Alla presenza del vicepresidente della Provincia Gianluigi Loru nonché consigliere delegato all’Ambiente, Caccia e Pesca si è riunita per la prima volta la neo nominata Commissione di abilitazione venatoria provinciale.

La Commissione risulta così composta.

Presidente: dott.ssa Speranza Schirru; sostituto del presidente: dott. Felice Costantino Carta

Segretario: dott. Nando Mannai; segretario supplente: per. chim. Mirko Mannai

Componenti: esperto in legislazione venatoria: Pinello Cossu; esperto in zoologia applicata alla caccia: Simona Uras; esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione: Alessandro Brighi; esperto in tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole: Adriano Floris; esperto in norme di pronto soccorso: Paolo Gallittu.

Componenti supplenti: esperto in zoologia applicata alla caccia: Carlo Alberto Pinna; esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione: Sergio Uccheddu; esperto in tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole: Pino Floris.

La Commissione assume un ruolo strategico per il governo dei processi venatori, assicurando un presidio tecnico qualificato volto a garantire correttezza procedurale, sicurezza e sostenibilità nelle attività di caccia. Il suo avvio rappresenta uno strumento operativo essenziale per consolidare una gestione moderna, trasparente e responsabile del settore, in coerenza con gli indirizzi dell’Amministrazione provinciale.

«Questo organismo è tanto più importante – chiarisce il vicepresidente Gianluigi Loru – in un momento come quello attuale in cui il territorio è stremato da mesi di siccità, la fauna selvatica con la scarsità di acqua e di cibo si avvicina ai centri abitati e diventa più aggressiva e dobbiamo intervenire con delle misure ad hoc.»