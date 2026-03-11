Dal 22 al 25 aprile il viaggio di “Naviganti”, all’11ª Fiera del Libro di Iglesias

Torna dal 22 al 25 aprile nel Centro Storico di Iglesias la Fiera del Libro di Iglesias, giunta alla XI edizione. Promossa dall’Associazione Argonautilus con direzione artistica 011solution, la manifestazione propone quattro giorni di incontri, laboratori e riflessioni dedicati al mondo del libro e alla promozione della lettura. Il tema scelto per il 2026 è “Naviganti”, un invito a esplorare le rotte della letteratura e della contemporaneità.

Ad aprire la Fiera, il 22 aprile – Giornata Mondiale della Terra, sarà la tradizionale Colazione d’Autore in Piazza Pichi, seguita dall’inaugurazione istituzionale al Teatro Electra e dal talk del giornalista e analista geopolitico Matteo Giusti, dedicato agli scenari internazionali con particolare attenzione al continente africano. Tra gli appuntamenti della giornata anche l’incontro “Lidia Ravera: la vita è un viaggio ostinato”, con Lidia Ravera in dialogo con Fabio Canino.

Il programma prevede incontri con autori, momenti di approfondimento, tavoli tecnici, masterclass di formazione gratuita per gli Istituti Scolastici Partner, mostre tematiche, angoli dedicati alla poesia, performance artistiche e di letteratura danzata: tutti atti a “navigare” attraversano linguaggi diversi per raggiungere i lettori di ogni età. Tra gli ospiti di questa edizione Carlo Greppi, Paolo Nori, Carlos Zanón, Lucio Luca, Daniele Serra, Riccardo Cavallero, Giuseppa Tanda e Alosha il danzastorie di Sicilia.

Elemento centrale che rende unica la Fiera del Libro di Iglesias resta il lavoro sulla filiera del libro: editori, librai, bibliotecari e operatori culturali si confronteranno nei tavoli dedicati allo stato dell’editoria e alle trasformazioni del settore. Tra gli appuntamenti più attesi anche i momenti di confronto della Rete PYM, che riunisce festival e realtà impegnate nella promozione della lettura. Legata alla Rete e in particolare al Festival Giallo Garda, la prima nazionale per l’Antologia “Caccia ai tesori”.

Grande attenzione è riservata come ogni anno al rapporto con le scuole di ogni ordine e grado, coinvolte attraverso ArgoLab, il programma di laboratori e attività formative rivolte agli studenti.

Accanto agli incontri letterari, la Fiera mantiene una forte dimensione fieristica, con gli stand di editori e librerie indipendenti in Piazza Municipio.

Gli eventi si diffonderanno tra le piazze, il teatro e le vie del Centro Storico, coinvolgendo la città con iniziative come il percorso guidato “Iglesias Letteraria”.

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, il Centro Storico ospiterà inoltre l’Harry Potter Day, una giornata di attività e laboratori dedicati alla celebre saga, concludendosi poi con il tradizionale concerto a cura del Circolo Musicale Verdi.

La Fiera del Libro di Iglesias rappresenta il momento culminante di un lavoro culturale che Argonautilus porta avanti durante tutto l’anno – ormai da undici anni – attraverso iniziative diffuse come FieraOFF e il Festival itinerante nei comuni partner del territorio (Iglesias, Gonnesa, Portoscuso e Quartu Sant’Elena). Un percorso condiviso con le numerosissime realtà partner, che affonda le sue radici nella visione originaria della manifestazione, sintetizzata già nel primo tema del 2016: “La Cultura al km 0”, e che continua a mettere al centro il rapporto tra libro, territorio e comunità.

Allegate le interviste all’assessora della Cultura del comune di Iglesias Carlotta Scema e a Eleonora Carta (associazione Argonautilus).