Consiglio Provinciale del Sulcis Iglesiente: identità istituzionale, tutela dei cittadini e investimenti per il territorio

Si è svolta oggi, nella nuova aula consiliare della sede provinciale di via Mazzini, a Carbonia, la seduta del Consiglio Provinciale della Provincia del Sulcis Iglesiente. Un momento istituzionale significativo che segna un ulteriore passo nel percorso di pieno consolidamento dell’ente e della sua operatività.

Nel corso della seduta sono stati approvati importanti provvedimenti che rafforzano l’identità istituzionale della Provincia, la tutela dei cittadini, le politiche di pari opportunità e la programmazione degli investimenti sul territorio.

Approvazione dei simboli istituzionali della Provincia. Il Consiglio Provinciale ha approvato i bozzetti dello stemma, del gonfalone e della bandiera della Provincia del Sulcis Iglesiente, avviando formalmente la procedura per il riconoscimento degli emblemi araldici presso l’Ufficio Onorificenze e Araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la successiva concessione con decreto del Presidente della Repubblica.

L’adozione dei simboli rappresenta un passaggio particolarmente rilevante per una Provincia di recente istituzione, nata a seguito della riorganizzazione del sistema delle autonomie locali prevista dalla legge regionale n. 7 del 2021, che ha portato alla soppressione della Provincia del Sud Sardegna e alla ricostituzione della Provincia del Sulcis Iglesiente.

Lo stemma provinciale richiama e valorizza la storia e l’identità del territorio attraverso due elementi simbolici: nel campo d’argento è raffigurata la croce rossa con i Quattro Mori, emblema della Sardegna, mentre nel campo azzurro compare la Dea Madre ricamata in oro, antichissimo reperto neolitico rinvenuto nel territorio di Santadi. La figura della Dea Madre richiama le radici storiche e culturali più profonde del Sulcis Iglesiente e rappresenta uno degli elementi simbolici più significativi della civiltà nuragica.

Il gonfalone, su fondo rosso, riporta al centro lo stemma provinciale sormontato dalla corona propria delle Province e la denominazione dell’ente, mentre la bandiera provinciale ne riprende gli elementi in formato ridotto per l’utilizzo nelle occasioni ufficiali e nelle manifestazioni pubbliche.

Con questo atto la Provincia si dota dei propri simboli identitari, destinati a rappresentare ufficialmente l’ente e la comunità territoriale nelle sedi istituzionali e negli eventi pubblici.

Istituzione del Difensore Civico Provinciale. Il Consiglio ha inoltre approvato il regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Difensore Civico Provinciale, figura indipendente chiamata a garantire la tutela dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il Difensore Civico potrà intervenire gratuitamente su segnalazione dei cittadini in caso di ritardi, disfunzioni o irregolarità nell’attività amministrativa, favorendo la mediazione tra cittadini e amministrazioni e contribuendo a rafforzare i principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell’azione pubblica.

L’istituzione di questo organismo rappresenta uno strumento importante per rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità locali.

Ufficio della Consigliera o del Consigliere di Parità. Tra i provvedimenti approvati figura anche il regolamento per la costituzione e il funzionamento dell’Ufficio della Consigliera o del Consigliere di Parità, organismo che opererà a livello provinciale con l’obiettivo di promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni di genere nel mercato del lavoro.

L’ufficio svolgerà attività di vigilanza, promozione e supporto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, collaborando con istituzioni, enti locali, parti sociali e soggetti del territorio per favorire politiche attive di uguaglianza e inclusione.

Variazione al Bilancio di previsione 2026-2028. Il Consiglio Provinciale ha inoltre approvato una variazione al bilancio di previsione 2026–2028, finalizzata a rafforzare la capacità operativa dell’ente e a sostenere una serie di interventi strategici per il territorio.

Tra le principali destinazioni delle risorse previste dalla variazione figurano:

• il pagamento degli arretrati contrattuali al personale provinciale;

• interventi di efficientamento energetico e installazione di impianti da fonti rinnovabili presso l’Istituto Beccaria Loi di Carbonia;

• il finanziamento del progetto “Provincexgiovani Social Lab – Giovani che costruiscono comunità”, finalizzato alla partecipazione attiva delle giovani generazioni;

• l’istituzione dei capitoli di spesa necessari per il funzionamento del Difensore Civico e dell’Ufficio della Consigliera di Parità;

• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di competenza provinciale;

• il rafforzamento del supporto specialistico in materia ambientale e altre azioni necessarie al funzionamento dell’ente.

«Le decisioni assunte nel corso della seduta odierna si inseriscono nel percorso di consolidamento istituzionale della Provincia del Sulcis Iglesiente e rafforzano il ruolo dell’ente come soggetto di governo e coordinamento del territorio, al servizio delle comunità locali e dello sviluppo del Sulcis Iglesiente», ha detto il presidente Mauro Usai.