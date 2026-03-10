Emanuele Cani (assessore dell’Industria): «Al lavoro per calendarizzare un vertice al MIMIT e fare il punto sulle vertenze del Sulcis Iglesiente»

«L’assessore dell’Industria si sta adoperando per calendarizzare un nuovo vertice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per fare il punto sulle vertenze industriali del Sulcis Iglesiente e, a tal fine, congiuntamente alla Presidenza della Regione e all’assessora del Lavoro, convocherà nei prossimi giorni le segreterie sindacali regionali e territoriali coinvolte per un incontro di approfondimento e coordinamento sulle questioni in corso.»

Lo ha annunciato questa sera l’assessore regionale dell’Industria, Emanuele Cani, commentando la notizia della mobilitazione indetta dalle sigle sindacali questa mattina in occasione dell’incontro con il Prefetto di Cagliari.