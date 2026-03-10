10 March, 2026
MENU
mobile-logo
HomeIndustriaEmanuele Cani (assessore dell’Industria): «Al lavoro per calendarizzare un vertice al MIMIT e fare il punto sulle vertenze del Sulcis Iglesiente»
Industria

Emanuele Cani (assessore dell’Industria): «Al lavoro per calendarizzare un vertice al MIMIT e fare il punto sulle vertenze del Sulcis Iglesiente»

 «L’assessore dell’Industria si sta adoperando per calendarizzare un nuovo vertice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per fare il punto sulle vertenze industriali del Sulcis Iglesiente e, a tal fine, congiuntamente alla Presidenza della Regione e all’assessora del Lavoro, convocherà nei prossimi giorni le segreterie sindacali regionali e territoriali coinvolte per un incontro di approfondimento e coordinamento sulle questioni in corso.»

Lo ha annunciato questa sera l’assessore regionale dell’Industria, Emanuele Cani, commentando la notizia della mobilitazione indetta dalle sigle sindacali questa mattina in occasione dell’incontro con il Prefetto di Cagliari.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Ceramica mediterrane
Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Industria
Ceramica mediterrane
Bonifiche
Igea: presentata ai
Sport
Davide Donati, 20 an
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY