Ceramica mediterranea, l’assessore Emanuele Cani incontra sindacati e vertici aziendali: «Ci attiveremo affinché la produzione possa proseguire»

L’assessore dell’Industria Emanuele Cani ha incontrato questa mattina le segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil per fare il punto sulla situazione di crisi finanziaria della Ceramica Mediterranea Spa di Guspini, azienda produttrice di grès porcellanato che attualmente occupa oltre 100 lavoratori diretti e circa una ventina nell’indotto. All’incontro, tenuto nella sede dell’assessorato, ha preso parte anche l’amministratore delegato della società, Bernhard Mazhol.

«Come istituzioni vogliamo continuare a sostenere un’azienda che ha creato lavoro nel nostro territorio per 25 anni, con una produzione che è unica nel suo genere in Sardegna. Come noto, la nostra politica è quella di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per trattenere le risorse produttive industriali presenti nel territorio regionale, pertanto anche in questo caso proveremo ad attivarci affinché questa azienda possa trovare una soluzione ai problemi illustrati questa mattina e continuare a produrre», ha detto l’assessore Emanuele Cani.

Il tavolo si è concluso con l’impegno delle parti ad aggiornarsi non appena saranno concluse le rispettive verifiche.