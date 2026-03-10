Il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Iglesias per la scomparsa della preside Anna Maria Landis

L’Amministrazione comunale di Iglesias esprime profondo cordoglio per la scomparsa della professoressa Anna Maria Landis, storica dirigente scolastica e figura di grande rilievo nella vita culturale e civile della città.

Per generazioni di studenti e cittadini è stata semplicemente “la Preside”, punto di riferimento dell’istruzione iglesiente. Per oltre venticinque anni ha guidato lo storico Istituto Tecnico Minerario di Iglesias, contribuendo con competenza, rigore e passione alla formazione di migliaia di giovani e alla crescita culturale della comunità locale.

Donna di grande autorevolezza e di forte personalità, ha rappresentato un esempio di dedizione alla scuola pubblica e al valore dell’educazione. Il suo impegno ha lasciato un segno profondo non solo all’interno dell’istituto che ha diretto per lungo tempo, ma in tutta la città, che ha sempre riconosciuto in lei una protagonista della vita educativa e civile.

Con la sua scomparsa Iglesias perde una figura di grande prestigio, che ha saputo coniugare competenza, passione per l’insegnamento e forte senso delle istituzioni.

Il Sindaco e l’intera Amministrazione comunale si stringono con affetto alla famiglia, agli ex colleghi, agli studenti e a quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne le qualità umane e professionali.