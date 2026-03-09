E’ morto all’età di 85 anni Nino Cossu, ex presidente della sezione di Carbonia Iglesias dell’associazione dei paracadutisti

Il sindaco Pietro Morittu e l’intera Amministrazione Comunale esprimono cordoglio per la scomparsa, all’età di 85 anni, di Antonio Felice Cossu (noto Nino), ex presidente dell’Associazione Nazionale Paracadutisti (ANPDI) della sezione della provincia di Carbonia-Iglesias.

Nato ad Addis Abeba il 17 agosto 1940, poi trasferitosi in Inghilterra e, di seguito, in Italia, Nino Cossu è stato un paracadutista della Folgore. Per tutta la vita è rimasto fortemente legato alla sua esperienza nella storica Brigata Paracadutisti, che viveva quasi come una seconda pelle. Ha partecipato con grande attivismo alla costituzione della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Paracadutisti (ANPDI), distinguendosi anche per numerose attività svolte a scopo benefico e sociale.

«Siamo addolorati per la scomparsa di Nino Cossu, che ha partecipato sempre con entusiasmo alle cerimonie ufficiali organizzate dall’Amministrazione comunale come rappresentante dell’Associazione Nazionale Paracadutisti. In particolar modo in occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia (25 aprile), della commemorazione dei defunti (2 Nnovembre) e dei caduti di tutte le guerre-Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate (4 novembre). In diverse occasioni è stato il cerimoniere ufficiale. Esprimiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia, cui ci stringiamo in un forte abbraccio», ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu.