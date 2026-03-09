ASL Sulcis Iglesiente, primo accordo sindacale per il DG Paolo Cannas: definiti i fondi per incarichi e valorizzazione del personale del comparto

È il primo accordo sindacale firmato dal Direttore Generale Paolo Cannas alla guida della ASL Sulcis Iglesiente e segna un passaggio rilevante per la valorizzazione del personale del comparto e per il rafforzamento dell’organizzazione aziendale.

L’intesa preliminare, sottoscritta con le organizzazioni sindacali, definisce la destinazione dei fondi contrattuali del comparto da utilizzare per l’attivazione degli incarichi di funzione, degli incarichi di elevata qualificazione e per il riconoscimento dei DEP – differenziali economici di professionalità.

L’accordo consente così di avviare un percorso atteso da tempo che permetterà di strutturare meglio responsabilità e competenze all’interno dei servizi, valorizzando le professionalità presenti nell’azienda e sostenendo percorsi di sviluppo per il personale.

«È un passaggio molto significativo – sottolinea il direttore generale Paolo Cannas – perché ci permette finalmente di investire in modo concreto sulla valorizzazione delle professionalità del comparto, rafforzando al tempo stesso l’organizzazione e la capacità dei servizi di rispondere ai bisogni del territorio.»

L’intesa rappresenta anche un segnale di confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali e apre una nuova fase orientata alla valorizzazione delle competenze e al miglioramento dell’efficacia organizzativa dell’azienda sanitaria.