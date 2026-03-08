Il 4° Rally Sulcis Iglesiente verso il record di partecipanti, iscrizioni prorogate fino a lunedì 9 marzo

Il record di partecipanti sembra cosa fatta, ma la proroga delle iscrizioni al 4o Rally Sulcis Iglesiente permetterà anche ai potenziali concorrenti dell’ultimo minuto di essere al via di una manifestazione che si preannuncia da non perdere. Come già previsto per il rally storico, valido per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna, anche le iscrizioni del rally moderno si chiuderanno alle 18 di lunedì 9 marzo. Il 13-15 marzo, la manifestazione firmata dalla Scuderia Mistral Racing inaugurerà la stagione motoristica sarda con un rally moderno che sarà il primo round della Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, ma non solo. Sarà valido anche per la Gr Yaris Rally Cup, il Michelin Trofeo Italia National, il Trofeo Pirelli Accademia Crz e assegnerà il Trofeo Cammino Minerario di Santa Barbara, al primo equipaggio “due ruote motrici”, e il Memorial Tommy Rossi, all’ultimo in classifica.

Tutti i dettagli dell’appuntamento verranno illustrati lunedì mattina in occasione della conferenza stampa di presentazione che verrà ospitata nella sede della Provincia Sulcis Iglesiente, a Carbonia.

Lo scorso anno si raggiunse quota 72 partenti e sul gradino più alto del podio salì l’ex campione italiano ed europeo Luca Rossetti (navigato da Nicolò Gonella), davanti ad Andrea Pisano e Salvatore Musselli, poi laureatisi vincitori della Coppa Rally di Zona in Sardegna, e a Marino Gessa e Salvatore Pusceddu, che si erano invece aggiudicati le prime due edizioni del Rally Sulcis Iglesiente. Anche stavolta le aspettative sono molto alte: si potrebbe arrivare a quota 75, tra moderno e storico, e sulla pedana di partenza ospitata come di consueto in Piazza Sella, a Iglesias, saliranno tutti i più quotati piloti sardi, a cui si sommeranno diversi equipaggi dalla Penisola e anche il due volte campione del mondo Pontus Tidemand.

Il pilota svedese classe 1990, correrà su una Skoda Fabia Rs Rally2 preparata da Lions Team col connazionale Theo Bergsten alle note. Tidemand, ex pilota ufficiale Skoda e Ford M-Sport, vanta 56 gare nel Campionato del Mondo Rally e il titolo mondiale Wrc2 nel 2017, il titolo mondiale Wrc Junior nel 2013 nonché, nel 2015, la vittoria dell’Asia-Pacific Rally Cup. Un prospetto di assoluto rilievo che renderà ancora più avvincenti i passaggi sulle 5 prove speciali da ripetere due volte disegnate nell’incantevole Sulcis Iglesiente.

Per conoscere l’elenco completo dei partecipanti, come anticipato, occorrerà attendere la chiusura delle iscrizioni, ma tanti equipaggi locali, protagonisti della Coppa Rally di Zona e del Campionato Regionale, in queste ore stanno già annunciando la propria presenza.

Nel frattempo, il territorio si prepara ad accogliere un rally che richiama sempre un grande afflusso in termini di pubblico e a offrire agli spettatori tante iniziative collaterali, compresi diversi punti ristoro lungo le prove. Il 4o Rally Sulcis Iglesiente è organizzato dalla Mistral Racing col supporto della Regione Sardegna, della Provincia del Sulcis Iglesiente, della Delegazione Sardegna Aci Sport, dell’Aci Cagliari, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e di dodici comuni: Iglesias, Carbonia, Giba, Gonnesa, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Tratalias e Villaperuccio.

Il percorso

Il rally, su asfalto, prevederà 71,84 i chilometri cronometrati, distribuiti in 10 speciali, e 392,84 i chilometri totali da percorrere in due giorni. Confermati partenza e arrivo in piazza Sella a Iglesias, che ospiterà anche direzione gara, sala stampa e, nella giornata del sabato, anche il parco assistenza (via Pacinotti) e il riordino notturno (Campo Sportivo Monteponi, via Valverde). Come nelle edizioni precedenti, nella giornata della domenica il parco assistenza si sposterà nel cuore di Carbonia, in piazza Roma e nelle vie adiacenti.

Nella mattinata di sabato 14 marzo, si comincerà con lo spettacolare shakedown “Fontanamare”, test cronometrato facoltativo che si svolgerà come di consueto lungo la scenografica litoranea per Nebida, nastro di asfalto con vista sul Pan di Zucchero, il faraglione più alto d’Europa. Un’esperienza ineguagliabile, ragion per cui anche nel 2026 la Mistral Racing ha stabilito che sarà gratuito per tutte le vetture in gara.

Alle 15.00 di sabato 14 marzo, un’accogliente Piazza Sella ospiterà la cerimonia di partenza del Rally, con le vetture che faranno subito rotta verso le prime due prove, da ripetere due volte, come era avvenuto anche nell’edizione 2025. Si tratta della speciale Is Arruastas (4,67 km, partenza della prima vettura alle 15.15 e alle 18.25), ricavata alle porte della città di Iglesias su un tratto stradale recentemente asfaltato e, dunque, dal manto impeccabile, e della Bacu Abis (9,42 km, ore 15.55 e 19.05), che coinvolgerà la frazione di Carbonia e regalerà un’avvincente seconda tornata in notturna. Tra il primo e il secondo passaggio, dalle 16.30 le auto effettueranno un riordino sull’affascinante lungomare Amerigo Vespucci di Portoscuso e, dalle 17.40, una tappa al parco assistenza di via Pacinotti (a Iglesias). Come detto, la serata del sabato si chiuderà con il riordino notturno al Campo Sportivo Monteponi, nel cuore di Iglesias.

A partire dalle 7.50 di domenica 15 marzo, i concorrenti lasceranno il riordino del Campo Sportivo alla volta del parco assistenza di Carbonia, dove arriveranno dalle 8.25 e sosteranno per 30’. La giornata prevederà tre speciali da ripetere due volte. Si comincerà con la Santadi-Nuxis (7,49 km, ore 9.45 e 13.35), che quest’anno verrà percorsa in senso contrario rispetto alle edizioni precedenti della gara, poi occhi puntati sulla novità del 2026, la Villaperuccio-Piscinas (8,01 km, ore 10.10 e 14), che sarà seguita dal controllo a timbro a Giba, comune assieme a Piscinas una delle new entry di questa edizione. La terza speciale di giornata sarà la Perdaxius (6.33 km, ore 11 e 14.50), stavolta proposta in una versione allungata di 900 metri rispetto al passato e diventata, negli anni, un grande classico grazie all’apprezzatissima inversione su sterrato nei pressi del campo sportivo. Dopo il primo passaggio sulle prove della domenica, le vetture faranno rotta verso San Giovanni Suergiu, dove dalle 11.30 ci sarà il riordino e poi si recheranno a Carbonia, in parco assistenza, a partire dalle 12.15. Anche nel secondo giro, inoltre, i concorrenti dovranno effettuare un controllo a timbro a Giba dopo la Villaperuccio-Piscinas. Arrivo e cerimonia di premiazione saranno, come da tradizione, in Piazza Sella, a Iglesias, a partire dalle 16.00.

Convenzioni e ulteriori informazioni

Sono già attive le convenzioni navali con Grimaldi Lines e Corsica Ferries per facilitare l’arrivo in Sardegna: tutte le informazioni sul sito ufficiale wwww.rallysulcisiglesiente.com e sui profili Facebook e Instagramdella manifestazione.