Al via martedì 10 marzo, a Carbonia, i “Dialoghi nuragici” de “La Sardegna verso l’Unesco”

Dopo il successo della scorsa edizione, i “Dialoghi nuragici” organizzati dall’Associazione ‘La Sardegna verso l’Unesco’, occasione unica per conoscere meglio i monumenti dell’antica civiltà sarda, arrivano nuovamente a Carbonia con tre date programmate, il 10 marzo, 24 marzo e 14 aprile.

Si parte quindi domani, martedì (ore 17.30 presso la Sala Conferenze Sotacarbo), con il primo appuntamento del ciclo di incontri pensati per raccontare in modo nuovo l’unicità straordinaria e identitaria dell’antica civiltà sarda, straordinario asset di sviluppo economico.

“Sulle tracce del nostro antico DNA. In viaggio attraverso il Mediterraneo”, è il titolo dell’incontro, con Valeria Nurchi, socia Associazione La Sardegna verso l’Unesco, e Paolo Francalacci, professore di Genetica, UniCa.

I ”Dialoghi nuragici” sono incontri aperti al pubblico che uniscono divulgazione e dialogo. Questi appuntamenti si inseriscono infatti in un percorso condiviso che riconosce in questo straordinario lascito archeologico fatto di nuraghi, villaggi, tombe dei giganti e pozzi sacri, una risorsa viva, capace di rafforzare il legame con i territori e di contribuire allo sviluppo culturale e sociale, in una prospettiva di responsabilità e visione internazionale.

Seguiranno, il 24 marzo, l’appuntamento dal titolo “Nuraghi. Lo scatto fotografico che riesce a far parlare la bellezza”, con Giampaolo Pitzurra, socio dell’associazione e i fotografi Bibi Pinna e Alessandra Cossu; infine, il 14 aprile l’incontro “L’uomo cerca il divino. Succedeva anche al tempo dei nuragici”, con Maurizio Melis, socio dell’Associazione e Nicola Dessì, divulgatore scientifico.