La comunità di Calasetta piange Luigi Scopelliti, noto Titin, morto oggi all’età di 102 anni
308Views
La comunità di Calasetta piange Luigi Scopelliti, noto Titin, morto oggi all’età di 102 anni. Lascia i figli Nicola e Remigio, le nuore Agnese e Betta, i nipoti Silvia, Sara, Chiara con Gabriele, Francesca con Emiliano, Nicola con Veronica, e pronipoti e tutti i parenti. La cerimonia funebre si svolgerà domani, mercoledì 4 marzo, alle 15.00, nella chiesa di San Maurizio Martire.
«L’Amministrazione comunale e il sindaco di Calasetta esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del nostro caro concittadino Titin, che si è spento oggi all’età di 102 anni – si legge in un messaggio del sindaco Antonello Puggioni e dell’intera Amministrazione comunale –. Con i suoi centodue anni di vita, Titin ha rappresentato una memoria storica preziosa per la nostra comunità, testimone di un secolo di cambiamenti, tradizioni e valori che hanno segnato la storia di Calasetta. La sua lunga vita è stata esempio di resilienza, saggezza e attaccamento alla nostra terra. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene, condividendo il dolore per questa perdita che colpisce l’intera comunità. Calasetta oggi saluta uno dei suoi figli più longevi, custodendone il ricordo con gratitudine e rispetto.»
Foto di Pierino Vargiu
NO COMMENTS