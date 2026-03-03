La comunità di Calasetta piange Luigi Scopelliti, noto Titin, morto oggi all’età di 102 anni. Lascia i figli Nicola e Remigio, le nuore Agnese e Betta, i nipoti Silvia, Sara, Chiara con Gabriele, Francesca con Emiliano, Nicola con Veronica, e pronipoti e tutti i parenti. La cerimonia funebre si svolgerà domani, mercoledì 4 marzo, alle 15.00, nella chiesa di San Maurizio Martire.

«L’Amministrazione comunale e il sindaco di Calasetta esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del nostro caro concittadino Titin, che si è spento oggi all’età di 102 anni – si legge in un messaggio del sindaco Antonello Puggioni e dell’intera Amministrazione comunale –. Con i suoi centodue anni di vita, Titin ha rappresentato una memoria storica preziosa per la nostra comunità, testimone di un secolo di cambiamenti, tradizioni e valori che hanno segnato la storia di Calasetta. La sua lunga vita è stata esempio di resilienza, saggezza e attaccamento alla nostra terra. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene, condividendo il dolore per questa perdita che colpisce l’intera comunità. Calasetta oggi saluta uno dei suoi figli più longevi, custodendone il ricordo con gratitudine e rispetto.»