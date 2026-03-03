Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà mercoledì 11 marzo

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per la giornata di mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed eventualmente alle ore 16,00 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Interrogazioni, interpellanze e a seguire Mozioni e ordini del giorno (per un tempo massimo di 2 ore).

2. Ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 – presa d’atto del recupero totale anticipato con il rendiconto 2022.

3. Ratifica alla Deliberazione di G.C. n. 23 del 13-02-2026 avente ad oggetto: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 – (ex art. 175, comma 4 e 5, del D.lgs. n. 267/2000).