3 March, 2026
MENU
mobile-logo
HomeDifesaGuardia CostieraEmergenza in mare a Nebida: diportista soccorso dalla Guardia Costiera di Portoscuso
Guardia Costiera

Emergenza in mare a Nebida: diportista soccorso dalla Guardia Costiera di Portoscuso

0
288Views

Questa mattina, la Guardia Costiera di Portoscuso ha coordinato un intervento di soccorso in mare a seguito della richiesta di assistenza lanciata dal conduttore di un natante a vela in difficoltà nei pressi della località Nebida, nel Ccomune di Iglesias.
Il diportista, partito da Oristano e diretto al porto di Portoscuso, durante la navigazione lungo la costa sud-occidentale della Sardegna è stato sorpreso da un improvviso e marcato peggioramento delle condizioni meteomarine.
Le forti raffiche di vento e il mare agitato hanno reso l’unità ingovernabile, ponendola in situazione di concreto pericolo e inducendo il conduttore a richiedere soccorso.
Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Portoscuso ha immediatamente attivato il dispositivo SAR, disponendo l’uscita dell’unità dipendente dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte.
L’equipaggio intervenuto ha provveduto a mettere in sicurezza il diportista mediante trasbordo a bordo del mezzo di soccorso.
Concluso l’intervento, l’uomo è stato condotto al porto commerciale di Portovesme, dove era stata nel frattempo preallertata un’ambulanza del 118 per accertamenti sanitari precauzionali.
Il malcapitato, sottoposto a controllo medico, è risultato in buone condizioni generali e non ha riportato gravi traumi, né infortuni.
L’intervento tempestivo ha confermato la capacità della Guardia Costiera di coordinare con rapidità ed efficacia i dispositivi di soccorso, assicurando una pronta risposta operativa in presenza di condizioni meteomarine complesse e garantendo la tutela della vita umana in mare.
Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso Tenente di Vascello (CP) Giulia Burchielli, rinnova l’invito a tutti gli utenti del mare di pianificare con attenzione le proprie navigazioni, consultando preventivamente i bollettini meteo-marini, verificando l’efficienza delle dotazioni di sicurezza di bordo e adottando condotte improntate alla massima prudenza, soprattutto in presenza di condizioni meteo suscettibili di rapido peggioramento.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Anas ha completato 1

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Guardia Costiera
Portoscuso, esercita
Guardia Costiera
E’ stata celeb
Guardia Costiera
Il tenente di vascel
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY