Emergenza in mare a Nebida: diportista soccorso dalla Guardia Costiera di Portoscuso

Questa mattina, la Guardia Costiera di Portoscuso ha coordinato un intervento di soccorso in mare a seguito della richiesta di assistenza lanciata dal conduttore di un natante a vela in difficoltà nei pressi della località Nebida, nel Ccomune di Iglesias.

Il diportista, partito da Oristano e diretto al porto di Portoscuso, durante la navigazione lungo la costa sud-occidentale della Sardegna è stato sorpreso da un improvviso e marcato peggioramento delle condizioni meteomarine.

Le forti raffiche di vento e il mare agitato hanno reso l’unità ingovernabile, ponendola in situazione di concreto pericolo e inducendo il conduttore a richiedere soccorso.

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Portoscuso ha immediatamente attivato il dispositivo SAR, disponendo l’uscita dell’unità dipendente dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte.

L’equipaggio intervenuto ha provveduto a mettere in sicurezza il diportista mediante trasbordo a bordo del mezzo di soccorso.

Concluso l’intervento, l’uomo è stato condotto al porto commerciale di Portovesme, dove era stata nel frattempo preallertata un’ambulanza del 118 per accertamenti sanitari precauzionali.

Il malcapitato, sottoposto a controllo medico, è risultato in buone condizioni generali e non ha riportato gravi traumi, né infortuni.

L’intervento tempestivo ha confermato la capacità della Guardia Costiera di coordinare con rapidità ed efficacia i dispositivi di soccorso, assicurando una pronta risposta operativa in presenza di condizioni meteomarine complesse e garantendo la tutela della vita umana in mare.

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso Tenente di Vascello (CP) Giulia Burchielli, rinnova l’invito a tutti gli utenti del mare di pianificare con attenzione le proprie navigazioni, consultando preventivamente i bollettini meteo-marini, verificando l’efficienza delle dotazioni di sicurezza di bordo e adottando condotte improntate alla massima prudenza, soprattutto in presenza di condizioni meteo suscettibili di rapido peggioramento.