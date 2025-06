Portoscuso, esercitazione per la sicurezza e la gestione delle emergenze in ambito portuale

Venerdì 6 giugno, nel porto commerciale di Portovesme, è stata condotta una complessa esercitazione antincendio e di security coordinata dalla Guardia Costiera di Portoscuso.

Le operazioni si sono svolte sotto la direzione del Comandante, Tenente di Vascello Giulia Burchielli, dalla sala operativa del Circomare.

L’attività addestrativa ha simulato una serie di scenari emergenziali concomitanti, tra cui incendio in porto, infortunio grave di un lavoratore, rischio di sversamento in mare e gestione della sicurezza in banchina.

L’obiettivo è stato quello di testare la prontezza operativa del sistema di risposta locale e interforze, nonché il funzionamento del Numero Unico di Emergenza 112 per l’attivazione delle risorse.

All’esercitazione hanno preso parte, oltre al personale e ai mezzi navali della Guardia Costiera di Portoscuso, istituzioni, forze dell’ordine ed altro personale interessato: la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, attivata dalla Sala Operativa dei vigili del fuoco di Cagliari, la Polizia di Stato del Commissariato di Carbonia, i carabinieri della Stazione di Iglesias, la Polizia municipale di Portoscuso, il personale sanitario della Croce Azzurra di Portoscuso, attivato dalla Centrale Operativa del 118 di Cagliari, il personale di sicurezza e antincendio delle banchine e gli enti operanti in ambito portuale.

L’esercitazione ha permesso di verificare l’efficacia delle procedure operative, migliorare la sinergia tra le diverse componenti coinvolte e rafforzare il coordinamento interistituzionale in contesti ad alto rischio.

«Queste esercitazioni rappresentano un momento fondamentale per garantire standard sempre più elevati di sicurezza e capacità di risposta in porto – ha dichiarato il comandante della Guardia Costiera di Portoscuso -. La collaborazione tra le forze in campo è essenziale per affrontare in modo tempestivo ed efficace le emergenze, e giornate come questa ci consentono di consolidare le competenze operative ed individuare aree di miglioramento.»

La Guardia Costiera di Portoscuso ringrazia tutte le Autorità ed il personale che hanno preso parte all’attività, confermando l’impegno continuo a tutela della sicurezza della vita umana in mare, della salvaguardia dell’ambiente marino e della protezione delle infrastrutture portuali.