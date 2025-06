Giovani sardi e turchi insieme grazie ad un progetto Erasmus+

Un’agenzia turistica che deve provvedere alla risoluzione di problemi di un gruppo di turisti turchi nel più breve tempo possibile. È stato il tema del gioco di ruolo in cui sono stati coinvolti alcuni giovani sardi di Cagliari, partecipanti al progetto Educational Live action role-playing to Italy Turkey, che hanno dovuto fare affidamento sulla propria capacità di risoluzione dei problemi e ricerca delle soluzioni per rendere la vacanza dei turisti qualcosa di indimenticabile nonostante le difficoltà presentatesi. Una prova pensata e costruita all’interno di un progetto Erasmus + con la Turchia, progettato da uno studio sardo con sede a Cagliari, L&P e uno turco, BAŞ-Arı Eğitim, con sede ad Ankara. È un percorso di crescita per ragazzi, e rende protagonisti i giovani coinvolti, sardi e turchi, in un’esperienza internazionale unica. L’obiettivo è la crescita e l’acquisizione di competenze che possono avvenire con metodi innovativi, i giochi di ruolo appunto, studiati e presentati ai ragazzi come delle vere e proprie sfide su cui cimentarsi, responsabilmente e in prima persona. Sono momenti che li vedono attingere al massimo dal loro bagaglio di capacità, con l’obiettivo non solo di valorizzarle e renderle produttive, ma anche di accrescere consapevolezza e migliorare l’autostima nelle sfide del futuro lavorativo dei protagonisti.