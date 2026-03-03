3 March, 2026
Lavori pubblici

Anas ha completato 10 km di nuova pavimentazione lungo il tracciato della SS 195 “Sulcitana”

0
Anas ha completato gli interventi di pavimentazione lungo il tracciato della strada statale 195 “Sulcitana” che hanno riguardato 10 km di nuovo asfalto in vari tratti compresi tra i territori di Capoterra (CA) e Teulada.

Si tratta della prima parte di un piano di risanamento delle pavimentazioni lungo la SS195, per un valore di oltre due milioni di euro, che sarà implementato nei prossimi mesi con ulteriori interventi di manutenzione che riguarderanno in particolare i bordi stradali danneggiati dalle radici degli alberi, all’altezza di Domus De Maria.

I lavori hanno riguardato, nei tratti interessati, anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

