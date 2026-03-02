E’ stato presentato stamane il Punto di facilitazione digitale esteso della città di Iglesias, sarà attivo da mercoledì 4 marzo 2026

E’ stato presentato stamane, nella sala riunioni del Centro direzionale di via Isonzo, il Punto di facilitazione digitale esteso della città di Iglesias. Con l’assessore dell’informatizzazione e vicesindaco Francesco Melis e il sindaco Mauro Usai, hanno partecipato alla presentazione del servizio il funzionario comunale responsabile di settore e il responsabile della società scelta dal comune di Iglesias per l’attuazione del progetto, finanziato da risorse del PNRR.

In Italia l’89,9% della popolazione utilizza internet, in Sardegna circa il 60%, ma meno della metà dei cittadini ha competenze digitali di base.

Da mercoledì 4 marzo i cittadini di Iglesias che hanno difficoltà nell’accesso ai vari servizi digitali (Spid, CIE, CNS & Firma digitale, accesso al fascicolo sanitario, piattaforma della Pubblica amministrazione, iscrizioni scolastiche online, portale INPS, caricamento curriculum vitae, creazione di email, scansione documenti), potranno rivolgersi allo sportello che fornirà assistenza nell’attività di facilitazione digitale per l’uso delle nuove tecnologie.

Il servizio avrà durata di 12 mesi, salvo ulteriori finanziamenti, e avrà una copertura di 20 ore settimanali per 5 giorni la settimana.

Per informazioni ci si può rivolgere al numero 0781 274210, via Isonzo 7, facebook: “Facilitazione Digitale Iglesias”.

Vediamo l’intervista realizzata con il vicesindaco Francesco Melis.