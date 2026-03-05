Calasetta in festa per i 100 anni di nonna Antonietta Sorgia Biggio. Questa sera il sindaco Antonello Puggioni gli ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale per il raggiungimento dello splendido traguardo dei 100 anni. Antonietta Sorgia Biggio ha due figli maschi, Giampaolo ed Ernest0, che l’hanno festeggiata con tutta la famiglia.

Calasetta ieri ha dato l’ultimo saluto a Luigi Scopelliti, noto “Titin”, morto all’età di 102 anni. Il 14 gennaio scorso è tornato alla “Casa del Padre” don Giovanni Cauli, all’età di 101 anni. Antonietta Sorgia Biggio ha raggiunto nel “Club dei centenari” di Calasetta Angelo Marcia, che prossimamente festeggerà il suo compleanno numero 101.