5 March, 2026
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloFesteCalasetta in festa per i 100 anni di nonna Antonietta Sorgia Biggio
Feste

Calasetta in festa per i 100 anni di nonna Antonietta Sorgia Biggio

0
147Views

Calasetta in festa per i 100 anni di nonna Antonietta Sorgia Biggio. Questa sera il sindaco Antonello Puggioni gli ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale per il raggiungimento dello splendido traguardo dei 100 anni. Antonietta Sorgia Biggio ha due figli maschi, Giampaolo ed Ernest0, che l’hanno festeggiata con tutta la famiglia.

Calasetta ieri ha dato l’ultimo saluto a Luigi Scopelliti, noto “Titin”, morto all’età di 102 anni. Il 14 gennaio scorso è tornato alla “Casa del Padre” don Giovanni Cauli, all’età di 101 anni. Antonietta Sorgia Biggio ha raggiunto nel “Club dei centenari” di Calasetta Angelo Marcia, che prossimamente festeggerà il suo compleanno numero 101.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
La Provincia del Sul
Cormorani, aggiornat

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Lutto
La comunità di Cala
Attualità
Il sindaco di Calase
Solidarietà
Gianluigi Rubiu (FdI
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY