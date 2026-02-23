Il sindaco di Calasetta, Antonello Puggioni, ha perdonato il suo aggressore. Lo ha annunciato in un post pubblicato questa sera nel suo profilo Facebook. Questo il testo integrale. In queste settimane ho scelto di stare in silenzio. Un silenzio necessario, per rispetto e per proteggere la mia famiglia, che insieme a me ha attraversato giorni difficili. Come ben sapete, infatti, sono stato oggetto di minacce e aggressioni che non avrei mai pensato potessero verificarsi nella nostra comunità. Ho sempre creduto e continuo a credere che l’impegno pubblico comporti sacrificio e responsabilità, ma mai avrei immaginato che si arrivasse a colpire non solo il sindaco, ma anche l’uomo, il padre e il marito.

La persona che mi ha aggredito questa mattina si è presentata da me. Lo ha fatto con umiltà, e con sincerità mi ha chiesto perdono, raccontando anche di essere stato incitato, in quel che ha fatto, da figure politiche avverse alla mia amministrazione. Ho ascoltato le sue parole, e ho percepito le sue fragilità e l’influenza di chi, per interessi personali, ha preferito alimentare odio invece che dialogo.

Ora desidero essere chiaro con tutti voi: io questa persona la perdono. La perdono come sindaco, perché chi è chiamato a guidare deve saper distinguere la debolezza dall’intenzionalità malvagia. La perdono come uomo, perché so che chi è fragile può cadere in errori gravi, ma può anche rialzarsi.

Allo stesso modo chiedo a tutti di non insultare nessuno. Né lui, né la sua famiglia, la madre, la sorella e l’anima del padre, che non meritano insulti, giudizi o disprezzo. Né le persone che – se vero – lo hanno incitato.

La rabbia non risolve. Una comunità deve sapersi rialzare lavorando insieme, non lottando gli uni contro gli altri. Dunque, non usiamo questo episodio per dividere o insultare. Io continuerò il mio lavoro con la stessa dedizione di sempre, con ancora maggiore consapevolezza del ruolo che ricopro e con la certezza che la nostra comunità saprà trasformare un episodio doloroso in un’occasione di crescita collettiva.