Sinistra Futura Carbonia e il Movimento 5 Stelle hanno presentato una mozione e un’interpellanza per la frazione di Cortoghiana.

«Ci rammarica constatare, ancora una volta, la scarsa attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti delle frazioni del nostro Comune. In particolare, i cittadini di Cortoghiana ci hanno segnalato ripetuti disservizi e una mancanza di presenza istituzionale adeguata – si legge in una nota di Sinistra Futura e Movimento 5 Stelle -. Per rispondere a queste problematiche, Sinistra Futura Carbonia e Movimento 5 Stelle hanno presentato congiuntamente una mozione e un’interpellanza, chiedendo interventi urgenti e concreti. L’interpellanza riguarda il mancato rispetto degli orari di apertura degli uffici comunali nella sede decentrata della circoscrizione.

Nonostante l’Amministrazione abbia stabilito orari ufficiali, gli uffici risultano frequentemente chiusi durante le ore previste, creando disagi ai cittadini. Questo disservizio svuota di fatto la funzione stessa della sede decentrata, contraddice il principio di decentramento amministrativo, e costringe gli utenti a doversi recare presso la sede centrale di Carbonia, con un evidente aggravio di tempo e costi, danneggiando principalmente le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani e persone con difficoltà di mobilità. Con l’interpellanza, chiediamo all’Amministrazione di fornire spiegazioni su queste problematiche e di adottare misure concrete per garantire il pieno rispetto degli orari di apertura, al fine di rendere la sede decentrata veramente funzionale.»

«La mozione, invece, chiede di potenziare la sicurezza nella frazione, in particolare durante il mercatino settimanale e nei momenti di maggiore affluenza, come l’apertura e la chiusura delle scuole. In questi periodi si registra un aumento del traffico e della presenza di persone, rendendo necessario un adeguato presidio delle forze dell’ordine – aggiungono Sinistra Futura e Movimento 5 Stelle -. La presenza visibile di almeno un agente della Polizia locale non solo garantirebbe maggiore sicurezza, ma sarebbe anche un segno tangibile della vicinanza dell’Amministrazione ai bisogni concreti della comunità locale. Cortoghiana, come tutte le frazioni di Carbonia, non deve essere lasciata indietro. Ogni parte del nostro Comune merita le stesse attenzioni e il medesimo interesse che viene riservato al centro della città.»