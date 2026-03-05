La Provincia del Sulcis Iglesiente ha aderito al progetto Talità Kum con un contributo di 20mila euro per rafforzare la rete degli ambulatori gratuiti e del poliambulatorio mobile

La Provincia del Sulcis Iglesiente ha annunciato la propria adesione al progetto degli Ambulatori gratuiti Talità Kum, promossi dalla cooperativa sociale Casa Emmaus di Iglesias, con un sostegno economico di 20.000 euro per l’annualità 2026.

La decisione è stata formalizzata attraverso un decreto emanato dal Presidente della Provincia, che riconosce il valore sociale e sanitario del progetto e ne sostiene lo sviluppo nel territorio.

L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa che si è svolta in Provincia a Carbonia, alla presenza del Presidente Mauro Usai, delle consigliere provinciali Isangela Mascia e Daniela Massa, e del responsabile degli ambulatori Talità Kum Gianni Salis.

«Talità Kum è un progetto concreto che aiuta la parte più fragile della cittadinanza – ha dichiarato il presidente della Provincia Mauro Usai – e rappresenta uno strumento importante per difendere e tutelare il diritto alla salute. Con questo atto la Provincia entra nella famiglia di Talità Kum e consegna la propria fiducia a un’esperienza che costruisce una vera politica di prossimità per il territorio. Le attività diagnostiche e di screening consentono di anticipare i percorsi di cura e possono contribuire ad alleggerire anche il carico degli ospedali.»

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza della collaborazione tra istituzioni e terzo settore per rispondere ai bisogni sanitari e sociali della popolazione.

Anche la consigliera delegata all’Istruzione Daniela Massa ha evidenziato l’importanza di servizi che avvicinino la sanità alle persone, soprattutto a chi incontra maggiori difficoltà ad accedervi. Durante la conferenza stampa sono stati illustrati anche i risultati raggiunti dagli ambulatori Talità Kum, inaugurati nel giugno 2025.

In nove mesi di attività il poliambulatorio ha registrato una crescita significativa, con oltre 1.450 prestazioni effettuate, una media in crescita negli ultimi mesi con oltre 250 prestazioni mensili e il coinvolgimento di circa 20 specialisti volontari, affiancati da personale dedicato all’accoglienza.

Attualmente cinque Comuni del territorio (Iglesias, Carbonia, Perdaxius, Gonnesa e Carloforte) hanno aderito alla rete di collaborazione con Casa Emmaus, mentre altri due (Flumimimaggiore e Domusnovas) stanno completando il percorso di convenzionamento.

Il progetto Talità Kum si sviluppa attraverso tre principali linee di attività: l’assistenza diagnostica polispecialistica gratuita rivolta alle persone in condizioni di fragilità economica, il Piano di Promozione della Salute con incontri pubblici dedicati alla prevenzione, e le attività di screening realizzate attraverso il poliambulatorio mobile CareVan, che permette di portare servizi sanitari direttamente nei Comuni del territorio.

L’adesione della Provincia rappresenta, dunque, un passaggio importante per il consolidamento del progetto e per il rafforzamento di una rete territoriale di cura e prevenzione sempre più vicina alla comunità.

Vediamo le interviste realizzate con il responsabile degli ambulatori Talità Kum, Gianni Salis, e la consigliera provinciale Isangela Mascia, delegata della Coesione sociale, Pari opportunià e Politiche giovanili.