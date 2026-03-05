Da ieri i vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono impegnati nel territorio di Iglesias per la ricerca di un uomo di 76 anni di cui non si hanno più notizie da alcuni giorni

Dalla giornata di ieri i vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono impegnati nel territorio del comune di Iglesias per la ricerca di un uomo di 76 anni di cui non si hanno più notizie da alcuni giorni. E’ stato attivato dalla Prefettura di Cagliari il “Piano per la ricerca delle persone scomparse” con l’affidamento del coordinamento operativo.

Istituito un Posto di Comando Avanzato dei vigili del fuoco nell’area urbana periferica della città, coordinato dal Funzionario di Guardia del Comando dei vigili del fuoco di Cagliari.

Sul posto stanno operando la squadra di pronto intervento del distaccamento di Iglesias, esperti Tas (topografia applicata al soccorso), piloti Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) con i droni, unità cinofile e team SAF (speleo alpino fluviali) inviati dalla centrale operativa di Cagliari.

Collaborano alle ricerche Forze dell’Ordine, squadre di volontari del soccorso Alpino speleologico della Sardegna.

In prima fase le ricerche si concentrano nell’area della diga di Punta Gennarta e nella strada che dal cinema porta verso la campagne Emmaus e Marganai.