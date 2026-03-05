Giornata Mondiale del Rene: mese di prevenzione delle malattie renali nel Sulcis Iglesiente con visite gratuite e formazione per gli operatori

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, che si celebra il 12 marzo, anche la ASL Sulcis Iglesiente aderisce alle iniziative internazionali dedicate alla sensibilizzazione sulla salute renale con diversi appuntamenti sul territorio da lunedì 9 a sabato 28 marzo.

Dal 9 al 13 marzo sono in programma giornate di prevenzione nei centri dialisi di Carbonia e Iglesias. Durante gli appuntamenti i cittadini potranno effettuare visite, consulenze specialistiche gratuite e prelievi per la valutazione della funzione renale.

Per partecipare è necessario prenotare ai seguenti numeri:

• Centro Dialisi di Carbonia: 0781 6683693

• Centro Dialisi di Iglesias: 0781 3922802

Le attività di prevenzione proseguiranno giovedì 19 marzo nel comune di Fluminimaggiore, con una nuova giornata di visite e consulenze gratuite (prenotazioni al numero 0781 3922802).

Il ciclo di appuntamenti si concluderà sabato 28 marzo a Carloforte, presso il Centro Dialisi Satellite di via XX Settembre, con un’ulteriore giornata di prevenzione ad accesso libero.

Accanto alle iniziative rivolte alla popolazione, è prevista anche una giornata di aggiornamento professionale. Giovedì 12 marzo, nella sala Sala Remo Branca di Iglesias, si terrà il corso di formazione dal titolo “Aferesi in Nefrologia”, destinato agli operatori sanitari.

L’iniziativa punta a rafforzare la cultura della prevenzione e a favorire la diagnosi precoce delle malattie renali, patologie che nelle fasi iniziali possono svilupparsi senza sintomi evidenti. Individuarle in tempo significa intervenire con maggiore efficacia, rallentarne l’evoluzione e migliorare concretamente la qualità di vita dei pazienti.