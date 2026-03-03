Il direttore generale della ASL Sulcis Iglesiente Paolo Cannas è stato nominato vicepresidente di Federsanità

L’Esecutivo nazionale di Federsanità, su proposta del Presidente Fabrizio d’Alba, ha nominato ieri Paolo Cannas Vicepresidente della Federazione.

La nomina rappresenta un riconoscimento del percorso professionale e dell’impegno costante di Paolo Cannas nel promuovere l’integrazione sociosanitaria e l’innovazione organizzativa, elementi fondanti dell’azione di Federsanità.

«Con la nomina di Paolo Cannas alla vicepresidenza – ha dichiarato il presidente Fabrizio d’Alba – Federsanità riconosce una competenza consolidata e una profonda conoscenza dei sistemi sanitari regionali. La sua esperienza e la sua visione strategica saranno determinanti per rafforzare le attività della nostra Federazione e per proseguire con ancora maggiore incisività il lavoro a supporto delle aziende sanitarie e degli enti locali.»

Nel ringraziare per la fiducia accordata, il neo vicepresidente Paolo Cannas ha sottolineato: «Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e gratitudine nei confronti del Presidente e dell’Esecutivo. Mi impegnerò a contribuire concretamente alla realizzazione delle azioni strategiche di Federsanità, valorizzando le esperienze territoriali e promuovendo modelli organizzativi capaci di rispondere in modo efficace ai bisogni di salute dei cittadini».

Paolo Cannas ha inoltre evidenziato il rinnovato impegno a consolidare la collaborazione con il Forum Permanente dei DG di Federsanità, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere le buone pratiche sviluppate nei territori, favorendo lo sviluppo di modelli diffusi e il confronto tra direttori generali e il trasferimento delle esperienze più innovative a livello nazionale.

La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento della governance di Federsanità, in una fase strategica per il Servizio sanitario nazionale, chiamato a coniugare sostenibilità, prossimità e integrazione sociosanitaria.