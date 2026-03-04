4 March, 2026
Sanità

La dr.ssa Francesca Bruder è il nuovo direttore sanitario della ASL 7 Sulcis Iglesiente

La dr.ssa Francesca Bruder è il nuovo direttore sanitario della ASL 7 Sulcis Iglesiente. L’ha nominata oggi il direttore generale Paolo Cannas, con delibera n° 205.

Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1990 presso l’università degli studi di Cagliari, la dr.ssa Francesca Bruder è iscritta all’Ordine dei Medici di Cagliari.

Specialista in Oncologia medica ed Endocrinologia, è responsabile facente funzioni del reparto di Oncologia medica dell’ospedale oncologico Armando Businco di Cagliari.

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro di diritto privato e, ai sensi della normativa vigente, ha durata triennale.

