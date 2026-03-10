E’ stato inaugurato ieri, a Carbonia, un nuovo Spazio Enel Partner

Centralità del cliente, vicinanza al territorio ed efficacia nelle offerte integrate per un uso più consapevole dell’energia. Si rinnova e si rafforza la mission di Enel con l’apertura del nuovo Spazio Enel Partner che è stato inaugurato in via Costituente, un ulteriore punto di riferimento per i servizi di energia elettrica e di efficienza energetica in un periodo in cui l’energia ricopre un ruolo sempre più centrale nella quotidianità delle persone e in un futuro improntato alla sostenibilità ambientale: uno Spazio Enel Partner che vuol essere più di un semplice punto vendita ma un vero e proprio luogo di relazione e di connessione.



L’inaugurazione, alla presenza del Vicesindaco Michele Stivaletta, è stata guidata dalla Partner Stefania Lepori, rappresentante legale della LEPORI CONSULTING SRLS, Partner ormai di consolidata fiducia con Enel e titolare di altri due Spazi Enel Partner, uno a Tortolì e uno a Muravera, e che oltre a quello di Carbonia a breve inaugurerà uno Spazio Enel Partner anche a Sanluri, garantendo sempre affidabilità ed efficienza per i clienti.

Il nuovo Spazio Enel Partner di Carbonia di Via Costituente è accogliente e con spazi adeguati, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 di mattina e dalle 16.00 alle 18.00 nel pomeriggio; per venire incontro alle esigenze dei cittadini offre sia assistenza per le forniture di energia elettrica e gas, sia opportunità in termini di efficienza energetica ma anche di connessione internet.