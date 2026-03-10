Crisi nel Sulcis iglesiente: il sostegno dell’assessora Desirè Manca ai lavoratori metalmeccanici

L’assessora del Lavoro, Desirè Manca, esprime piena vicinanza e solidarietà ai circa 1.500 lavoratori metalmeccanici del Sulcis Iglesiente e alle loro famiglie, oggi sempre più preoccupati per il futuro occupazionale del territorio.

«La mobilitazione indetta dalle sigle sindacali, con la ferma intenzione di portare la propria voce sotto i palazzi del Governo, è il segnale emblematico di una comunità che non intende essere dimenticata. È il grido di chi da anni subisce crisi industriali, promesse disattese e costanti rinvii sul rilancio del polo produttivo sulcitano – dichiara l’assessora regionale del Lavoro -. Dietro questi numeri ci sono persone e comunità che resistono in una delle zone più colpite dalla desertificazione industriale. Qui il lavoro non è soltanto reddito: è dignità, stabilità e speranza.»

«Guardo con profondo rispetto alla decisione di portare la vertenza a Roma e sarò al fianco dei lavoratori in questa battaglia. La tutela dell’occupazione e delle fragilità sociali – conclude l’esponente della Giunta – non può essere sacrificata a logiche puramente contabili. Non si tratta di numeri, ma del futuro e delle prospettive di sviluppo di un’intera comunità.»