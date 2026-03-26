26 March, 2026
MENU
mobile-logo
HomePoliticaAmmortizzatori socialiMobilità in deroga, l’assessora del Lavoro condivide le preoccupazioni dei sindacati
Ammortizzatori sociali

Mobilità in deroga, l’assessora del Lavoro condivide le preoccupazioni dei sindacati

Si è tenuto sta questa mattina all’assessorato regionale del Lavoro il tavolo in cui è stato firmato l’accordo per dare avvio alle procedure di concessione della mobilità in deroga in favore del bacino dei lavoratori delle aree di crisi complessa.

Una riunione in cui i sindacati hanno espresso preoccupazione per la gestione centralizzata delle risorse che per la prima volta interessa questa tipologia di ammortizzatori.

«Condivido pienamente le preoccupazioni espresse da Cgil, Cisl e Uil in merito alla gestione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa. Si tratta di un tema estremamente delicato, che riguarda la tutela di lavoratrici e lavoratori già colpiti da situazioni di forte difficoltà economica e occupazionaleha detto l’assessora del Lavoro -. Come Assessorato, abbiamo assunto l’impegno di portare all’attenzione del Ministero tutte le criticità emerse, a partire dalla necessità di garantire certezza delle risorse, equità nei criteri di assegnazione e copertura per l’intero anno 2026. Siamo inoltre pienamente disponibili a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, mantenendo un confronto aperto e continuo con le organizzazioni sindacali, affinché nessuno venga escluso da strumenti di sostegno fondamentali. Il nostro obiettivo è ottenere dal Ministero le necessarie rassicurazioni e assicurare risposte concrete e tempestive per tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolti», ha concluso l’assessora del Lavoro, Desirè Manca.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
L’ufficio postale
Apre una nuova libre
Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Lavoro
Crisi nel Sulcis igl
Industria
Romeo Ghilleri (cons
Industria
Industria. Dopo la p
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY