Mobilità in deroga, l’assessora del Lavoro condivide le preoccupazioni dei sindacati

Si è tenuto sta questa mattina all’assessorato regionale del Lavoro il tavolo in cui è stato firmato l’accordo per dare avvio alle procedure di concessione della mobilità in deroga in favore del bacino dei lavoratori delle aree di crisi complessa.

Una riunione in cui i sindacati hanno espresso preoccupazione per la gestione centralizzata delle risorse che per la prima volta interessa questa tipologia di ammortizzatori.

«Condivido pienamente le preoccupazioni espresse da Cgil, Cisl e Uil in merito alla gestione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa. Si tratta di un tema estremamente delicato, che riguarda la tutela di lavoratrici e lavoratori già colpiti da situazioni di forte difficoltà economica e occupazionale – ha detto l’assessora del Lavoro -. Come Assessorato, abbiamo assunto l’impegno di portare all’attenzione del Ministero tutte le criticità emerse, a partire dalla necessità di garantire certezza delle risorse, equità nei criteri di assegnazione e copertura per l’intero anno 2026. Siamo inoltre pienamente disponibili a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, mantenendo un confronto aperto e continuo con le organizzazioni sindacali, affinché nessuno venga escluso da strumenti di sostegno fondamentali. Il nostro obiettivo è ottenere dal Ministero le necessarie rassicurazioni e assicurare risposte concrete e tempestive per tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolti», ha concluso l’assessora del Lavoro, Desirè Manca.