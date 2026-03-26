Apre una nuova libreria Ubik a Iglesias

Apre una nuova libreria Ubik in Sardegna: dopo la recente apertura a Tortolì, in Ogliastra, questa volta è il turno di Iglesias, cittadina di quasi 25mila abitanti capoluogo della provincia del Sulcis Iglesiente, nel sud-ovest dell’isola.

Ad aprirla Emanuela Piras e Arianna Peddis, due ragazze di ventinove anni, amiche di lungo corso, che hanno deciso di lasciare i rispettivi lavori – Emanuela dopo una laurea in pedagogia era impiegata in Comune, mentre Arianna lavorava in un supermercato – per realizzare il loro sogno di aprire una libreria insieme.

«L’estate scorsa abbiamo iniziato a cercare delle alternative e abbiamo pensato di aprire una libreria. Perché con Ubik? Volevamo avere la libertà di costruire la libreria secondo le nostre idee e inclinazioni», hanno raccontato le libraie.

La libreria si trova nel cuore di Iglesias, in via Martini 10-12, a due passi dalla centralissima Piazza Lamarmora. Ospitata in un palazzo storico, misura circa 120 metri quadrati su un unico piano ed è dotata di uno spazio all’esterno e di un giardino interno, ideali per ospitare eventi e presentazioni con autori nella stagione estiva, mentre per i mesi invernali è dotata di una sala all’interno.

La nuova Ubik si rivolge ai cittadini iglesienti ma anche agli abitanti della provincia, dal momento che sono poche le librerie a disposizione dei lettori nel Sud-Ovest della Sardegna. In libreria c’è spazio per tutti i gusti, con una particolare attenzione ai più piccoli e alla generazione Z, a cui è dedicata un’ampia selezione di manga e libri romance e una proposta che include anche giochi, prodotti di cartoleria e accessori molto apprezzati dai lettori.

La libreria è stata ufficialmente inaugurata nella giornata di sabato 21 marzo.