L’ospitalità extralberghiera del Sulcis guarda al futuro: successo a Carbonia per il meetup degli Host. Prossima tappa a Cagliari per “EXTRA”

Si è concluso il 14 marzo con un bilancio estremamente positivo l’incontro formativo dedicato al settore dell’ospitalità extralberghiera, tenutosi presso la Sala Polifunzionale di Piazza Roma. L’evento ha riunito 50 host del territorio, focalizzando l’attenzione sulle opportunità offerte dai grandi eventi internazionali, a partire dalla partnership ufficiale tra Airbnb e i Giochi di Milano Cortina 2026.

Sotto il coordinamento di Massimo Cossu (Community Leader Host Airbnb della Sardegna) e Maurizio Battelli (presidente dell’associazione EXTRA), i partecipanti hanno analizzato i trend del settore in Sardegna e nel Sulcis attraverso sessioni di lavoro di gruppo. I temi trattati hanno spaziato dalla gestione operativa delle prenotazioni durante i grandi eventi di cultura e sport, fino agli aspetti cruciali della gestione fiscale e della reputazione online tramite le recensioni. L’obiettivo emerso è chiaro: trasformare l’accoglienza in un’esperienza professionale e di valore per il territorio.

L’entusiasmo della giornata è solo il preludio a un evento ancora più ampio. Durante l’incontro, la community si è data ufficialmente appuntamento a EXTRA, il salone dell’ospitalità extralberghiera, che si terrà a Cagliari il 10-11-12 aprile 2026. In particolare, il cuore dell’attività per gli host sarà il pomeriggio dell’11 aprile, data fissata per l’incontro ufficiale della Community Airbnb Sardegna, un momento di confronto regionale per consolidare i risultati ottenuti e pianificare le strategie per la stagione 2026.

L’evento si è svolto in collaborazione con il comune di Carbonia e con Carbonia Turismo. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pietro Morittu e dall’assessore del Turismo e vicesindaco di Carbonia Michele Stivaletta, che si ritengono «molto soddisfatti per il successo dell’evento svolto per dare agli operatori locali e non, spunti di aggiornamento e di formazione grazie alla presenza di un interlocutore importante come Airbnb».

«A Carbonia abbiamo visto una community viva e consapevole – ha dichiarato Massimo Cossu -. I grandi eventi sono la nostra vetrina sul mondo. Ora ci prepariamo per il grande raduno di aprile durante EXTRA, dove la community sarda si unirà per definire il futuro dell’accoglienza nell’isola.»

«Il Sulcis ha risposto con numeri importanti – ha aggiunto Maurizio Battelli -. La sinergia tra formazione tecnica e visione strategica è l’unica strada per rendere il settore extralberghiero il vero motore economico della nostra regione.»