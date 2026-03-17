Girotonno: al via “Tonnare in famiglia”, il contest che valorizza la cucina della tradizione. Per partecipare c’è tempo fino al 30 aprile 

Nasce “Tonnare in Famiglia”, il nuovo contest dedicato a chi custodisce e tramanda le ricette di casa a base di tonno. L’iniziativa, promossa dal Girotonno, celebra la tradizione, l’affetto e la creatività domestica, trasformando i piatti di famiglia in storie da condividere con tutta la community.

Partecipare è semplice: basta preparare la propria ricetta a base di tonno, scattare una foto, caricarla su www.girotonno.it entro il 30 aprile e raccontarne la storia. Le ricette saranno votate online e quella più apprezzata vincerà una vacanza a Carloforte durante l’edizione 2026 del festival, con un’esperienza esclusiva: diventare giurato ufficiale del Girotonno.

La 23ª edizione del Girotonno, la rassegna che valorizza il tonno rosso del Mediterraneo, si svolgerà a Carloforte dal 23 maggio al 28 maggio con il pre event e dal 29 maggio al 2 giugno con il main event. L’isola di San Pietro, nel Sud-Sardegna, si trasformerà ancora una volta in un punto di incontro internazionale tra culture gastronomiche, tradizioni e spettacolo.

Con “Tonnare in Famiglia”, si invita tutti – nonne, genitori, figli e appassionati di cucina – a mettersi ai fornelli e condividere il sapore dei ricordi. Perché ogni piatto racconta una storia, e ogni ricetta può diventare protagonista della comunità.

«Il Girotonno è da sempre un momento di incontro tra culture, tradizioni e comunità – dichiara il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi -. Con “Tonnare in Famiglia” vogliamo valorizzare il patrimonio culinario che vive nelle case e nelle famiglie, trasformando le ricette tramandate di generazione in generazione in un racconto collettivo che arriva fino alla nostra isola.»

Il contest è aperto a tutti coloro che desiderano condividere la propria passione per la cucina e rendere protagonista il tonno, simbolo della tradizione gastronomica carlofortina. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.girotonno.it .

Giunta alla sua 23ª edizione, la manifestazione trasforma Carloforte in una settimana di sapori, cultura e spettacolo. Tra gli eventi più attesi ci sono la World Tuna Competition, dove chef internazionali creano piatti a base di tonno rosso, e il Tuna Village con degustazioni, expo village, laboratori e attività per famiglie. Concerti e spettacoli animano l’isola, rendendo il festival un appuntamento unico per turisti e appassionati di gastronomia.