Coinvolgere cittadini, famiglie e volontari in un gesto concreto per l’ambiente. È questo l’obiettivo della raccolta Plastic Free in programma domenica 22 marzo a Vallermosa, dedicata ai mozziconi di sigarette. Il ritrovo è fissato per le ore 10.00 al Parco Falcone e Borsellino, conosciuto anche come area “ex Museo”. Da qui partiranno le operazioni di pulizia nelle zone circostanti. L’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione promosse dall’associazione Plastic Free, impegnata in oltre 40 nazioni nella lotta all’inquinamento da plastica e micro-rifiuti.

I mozziconi di sigaretta, spesso gettati a terra, contengono materiali plastici e sostanze tossiche che possono restare nell’ambiente per anni, rappresentando un pericolo per suolo, fauna e corsi d’acqua.

La partecipazione è gratuita, ma per prendere parte alla raccolta è necessario iscriversi sul sito dell’associazione, così da garantire la copertura assicurativa ai volontari.

«Anche un piccolo gesto può avere conseguenze importanti per l’ambiente – spiega Alberto Garau, referente locale di Plastic Free a Vallermosa -. Per questo vogliamo coinvolgere sempre più persone e diffondere una cultura del rispetto per il territorio.. Alberto Garau, infine, lancia un invito alla cittadinanza: «Speriamo che questa prima raccolta dedicata ai mozziconi possa essere solo l’inizio di un percorso più ampio di sensibilizzazione e partecipazione».