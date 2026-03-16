Athos Raccomandato, istruttore Federkombat di kickboxing e MMA, ha tenuto una lezione agli studenti dell’IIS “Beccaria Loi” di Carbonia su aggressività, violenza e difesa personale

Aggressività, violenza, difesa personale: sulla differenza di significato di queste tre parole si è soffermato Athos Raccomandato, istruttore Federkombat di kickboxing e MMA – nella sua lezione rivolta agli studenti dell’IIS “Beccaria Loi” della sede di via Umbria, a Carbonia, sabato 14 marzo 2026. L’incontro, con il maestro e con alcuni allievi della palestra Zen&Fit, è avvenuto nell’ambito delle attività programmate per la prevenzione e il contrasto del bullismo, nel contesto di Educazione civica e Orientamento.

Il bullismo, ossia la prevaricazione di una o più persone sull’altro, è intenzionale ed è una violenza che può essere fisica, verbale, psicologica, che ferisce la vittima, nell’immediato e nel lungo periodo. L’indagine ISTAT 2025 – Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri riporta che un ragazzo su cinque, tra gli 11 e i 19 anni, ha vissuto sulla propria pelle il bullismo, online o offline. Inoltre, a mettere in evidenza come le violenze contro sé stessi e contro gli altri siano in aumento, giunge l’ultimo rapporto di Save the Children intitolato (Dis)armati.

Un’indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà: «Le risse sono passate da 433, nel 2014, a 1021 nel 2024… la violenza di strada non è più confinata alle aree marginali, ma coinvolge anche ragazzi provenienti da famiglie e ambienti socialmente integrati, senza distinzione tra ricchi e poveri, italiani, anche di seconda generazione, e stranieri».

Occorre quindi mettere in campo azioni concrete per formare le nuove generazioni: la lezione tenutasi nella palestra della scuola era incentrata sulla difesa personale e il contrasto alla violenza, perché la pratica della kick boxing e delle arti marziali miste (MMA) contribuisce allo sviluppo dell’autocontrollo, del rispetto delle regole, dell’avversario e di sé stessi; incrementa la concentrazione e il benessere psico-fisico.

Il prossimo incontro tra atleti e studenti si terrà sabato 28 marzo, presso la sede dell’IIS “Beccaria-Loi” di via Dalmazia.

Simona Pirosu