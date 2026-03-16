17 March, 2026
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Operazione antibracconaggio del Corpo forestale a Domus de Maria e Teulada, quattro denunce, sequestrati oltre 150 esemplari e circa 120 reti

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio finalizzati al contrasto dell’uccellagione e del bracconaggio, il personale della Stazione Forestale di Teulada ha intercettato in flagranza di reato quattro individui che, in diverse circostanze, nei territori agro-montani dei comuni di Domus de Maria e Teulada, posizionavano reti per la cattura di uccelli e allestivano postazioni di foraggiamento illegale per cinghiali.

Durante l’operazione sono stati liberati 15 uccelli, tra pettirossi e tordi, nonché 5 capre rimaste accidentalmente intrappolate nelle reti.

A seguito della flagranza di reato, sono state eseguite perquisizioni personali e domiciliari che hanno permesso di sequestrare complessivamente oltre 150 uccelli, già confezionati, e circa 120 reti utilizzate per l’attività illegale.
Le pene previste per i reati di uccellagione e per il foraggiamento illegale della fauna selvatica possono arrivare fino a un anno di reclusione.

L’operazione, così come l’intensificazione dei servizi di controllo, rientra nelle misure previste dal Piano d’Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, coordinato a livello nazionale dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per il quale il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è capofila in Sardegna.

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