In occasione della gara internazionale Trail Marganai che ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti, l’Ex-Ba Museo del surf di Buggerru sabato 14 marzo, ha ospitato il convegno “Oltre il Traguardo: Arte, Sport e Movimento”.

E’ stata un’occasione straordinaria per raccontare una gara diversa, quella verso l’inclusione, per scoprire come una protesi possa trasformarsi da ausilio tecnico a opera d’arte, ascoltando le storie di chi ha fatto del movimento una scelta di libertà.

Nel coeso del convegno, coordinato da Lino Cianciotto, sono state presentate le testimonianze di atleti amputati: storie di sentieri, sfide tecniche e traguardi personali nel mondo outdoor, con Roberto Zanda, Lino Cianciotto, Salvatore Cutaia, Cesare Galli, Umberto Palagino, e i rappresentanti della Fondazione Mazzola e di Mytho Salute.