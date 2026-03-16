17 March, 2026
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Il presidente del Carbonia Calcio Andrea Meloni ha annunciato il ritiro delle sue dimissioni. La squadra guarda con fiducia al finale di stagione con l’obiettivo della salvezza diretta

Il presidente del Carbonia Calcio Andrea Meloni ha annunciato il ritiro delle sue dimissioni. La decisione segue di 24 ore la bella e convincente vittoria sul Calangianus che ha rilanciato le ambizioni della squadra nella corsa verso la salvezza diretta. Andrea Meloni è alla presidenza del Carbonia Calcio dalla scorsa estate. Dopo aver assunto la guida della società in una fase delicatissima della sua storia, scongiurando il pericolo di una mancata iscrizione al campionato ed aver gettato le basi per la costruzione di una squadra competitiva in grado di competere per il mantenimento della categoria, alcune settimane fa Andrea Meloni aveva deciso di fare un passo indietro, dopo aver valutato di non poter continuare a reggere da solo il peso della gestione di una realtà sportiva importante qual è il Carbonia Calcio, una delle società più prestigiose dell’intero panorama calcistico isolano. L’assembla dei soci per ben due volte non ha potuto procedere alla ratifica delle sue dimissioni per mancanza del numero legale e, prima della convocazione di una nuova riunione, oggi è arrivato l’annuncio di Andrea Meloni di ritirarle e di andare avanti fino alla fine della stagione.

La decisione odierna costituisce un ulteriore gesto di grande generosità di Andrea Meloni verso il Carbonia Calcio e l’intera città che lo ha accolto come imprenditore e alla quale si sente particolarmente legato, e riporta un clima di serenità intorno alla squadra che sul campo, intanto, non ha mai smesso di dare il massimo e con le tre vittorie casalinghe ottenute nelle ultime quattro giornate, ha rilanciato concretamente le sue ambizioni di salvezza diretta in un campionato che, giornata dopo giornata, si conferma sempre più difficile ed equilibrato e nel quale il Carbonia sta dimostrando di essere una splendida realtà.

Giampaolo Cirronis

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