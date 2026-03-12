Rinascere con Arte e Sport. Oltre il Traguardo: Arte, Sport e Movimento motori di Rinascita. Convegno a Buggerru il 14 marzo, alle 18.30, all’Ex Ba museo del Surf

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 18,30, all’Ex Ba museo del Surf, a Buggerru, si terrà “Oltre il traguardo: Arte, Sport e Movimento motori di Rinascita, incontro con chi ha trasformato la sfida in bellezza correndo sui sentieri del Trail Marganai.

Il Trail non è solo una sfida contro il tempo, ma un viaggio profondo verso la propria forza interiore. In occasione della gara internazionale Trail del Marganai, vi invitiamo a scoprire come la rinascita possa avere i colori dell’arte e il ritmo della corsa.

Mentre i sentieri si animano per la competizione, ci fermiamo per raccontare una gara diversa: quella verso l’inclusione. Un incontro unico dove la fatica della montagna incontra la creatività. Scopriremo come una protesi possa trasformarsi da ausilio tecnico a opera d’arte, ascoltando le storie di chi ha fatto del movimento una scelta di libertà. Dimostreremo che non esistono vette irraggiungibili quando il coraggio sposa l’immaginazione, dando voce a chi sfida la pendenza con gambe artificiali e a chi ha trasformato il metallo in emozione.

L’iniziativa è sostenuta con convinzione dalla Fondazione Mazzola, da sempre attenta ai valori dell’inclusione attraverso lo sport, e da Mytho Salute, leader nella nutrizione per la vita e la performance.

Programma del convegno

Ore 18.30 – Apertura e saluti

Benvenuto degli organizzatori, delle autorità locali e dei rappresentanti della Fondazione Mazzola e di Mytho Salute.

Introduzione: “Perché il Trail Running è, per eccellenza, lo sport dell’inclusione”.

Ore 18.40 – Correre con il Cuore oltre gli Ostacoli

Testimonianze di atleti amputati: storie di sentieri, sfide tecniche e traguardi personali nel mondo outdoor.

Saranno presenti: Roberto Zanda, Lino Cianciotto, Salvatore Cutaia, Cesare Galli, Umberto Palagino.

Ore 19.00 – L’Arte della Rinascita

Presentazione del progetto di decorazione delle protesi.

Tania Cancedda, artista: come nasce il design di una protesi personalizzata e il valore psicologico del colore nel processo di guarigione.

Ore 19.15 – Arte, Sport e Disabilità: un futuro a colori

Dialogo aperto tra atleti, artisti e pubblico: rendere gli eventi sportivi internazionali sempre più accessibili, umani e senza barriere.