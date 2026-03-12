A Gonnesa è stato inaugurato l’hub del progetto EduCare di Casa Emmaus

È stato inaugurato ieri, a Gonnesa, l’hub territoriale del progetto EduCare, la nuova iniziativa promossa da Casa Emmaus dedicata a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, pensata come spazio educativo pomeridiano di crescita, relazione e sviluppo delle competenze.

All’incontro di presentazione ha partecipato anche il sindaco di Gonnesa, Pietro Cocco, insieme ai partner del progetto, agli operatori coinvolti e alla comunità locale. L’appuntamento è stato un primo momento di confronto e condivisione per raccontare obiettivi e opportunità di EduCare, che nei prossimi mesi offrirà ai giovani del territorio un ricco programma di attività educative e laboratoriali.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare spazi sicuri e inclusivi dedicati agli adolescenti, in cui sperimentare attività formative, creative e sportive, rafforzando competenze sociali, emotive e relazionali e contribuendo a prevenire fenomeni di disagio e dispersione scolastica.

A partire da marzo 2026, gli hub di Iglesias e Gonnesa ospiteranno un ampio catalogo di laboratori pomeridiani, tra cui attività sportive e musicali, coding e robotica, scacchi, teatro sociale, web video e fotografia, laboratori di fumetto, make-up e percorsi dedicati alla relazione con gli animali d’affezione.

Le attività saranno distribuite durante la settimana e realizzate grazie alla collaborazione con diversi partner del territorio, tra cui Techlab4kid, Key Company, ANFFAS e professionisti dei diversi settori coinvolti.

EduCare si configura come uno spazio educativo gratuito, attivo dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, che integra laboratori tematici, attività sportive, supporto allo studio e percorsi orientati alla formazione e allo sviluppo dei talenti individuali.

Con questo progetto Casa Emmaus rafforza il proprio impegno nella costruzione di comunità educanti, capaci di accompagnare i più giovani in percorsi di crescita sani, inclusivi e orientati al futuro.

L’apertura dell’hub di Gonnesa rappresenta dunque un passo importante nella creazione di una rete educativa territoriale capace di offrire nuove opportunità alle giovani generazioni.