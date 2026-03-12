12 March, 2026
FieraOFF: oggi 12 marzo, a Portoscuso, Giuseppe Corongiu presenta "Gherras"
Libri

FieraOFF: oggi 12 marzo, a Portoscuso, Giuseppe Corongiu presenta “Gherras”

Prosegue il viaggio della FieraOFF – Fiera del Libro di Argonautilus 2026 “Naviganti” con una nuova tappa a Portoscuso. L’appuntamento è fissato per oggi, giovedì 12 marzo, alle ore 18.30, nella Sala Fratelli Fois, dove sarà ospite lo scrittore Giuseppe Corongiu con il suo libro “Gherras”, pubblicato da Janus Editore.
L’incontro, inserito nel programma della rassegna diffusa che accompagna la XI edizione della Fiera del Libro di Argonautilus 2026, offrirà al pubblico l’occasione di dialogare su un tema di stringente attualità, visto dalla prospettiva dell’Isola. A conversare con l’autore sarà Enrico Putzolu.

Gherras – termine che in sardo richiama l’idea di guerra e conflitto – è una raccolta di racconti che attraversa storie e tensioni della contemporaneità, restituendo attraverso la scrittura un affresco intenso di umanità, paesaggi interiori e contraddizioni sociali. I personaggi che popolano queste pagine si muovono lungo territori segnati da fratture e resistenze, dando voce a una narrazione potente e radicata nella realtà.
La serata sarà occasione per approfondire i temi del libro, il percorso dell’autore e il rapporto tra lingua, identità e racconto del presente. Come negli altri incontri della rassegna, il dialogo con il pubblico sarà parte integrante dell’evento, favorendo un confronto diretto tra autore e lettori.
L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Argonautilus APS, in collaborazione con il comune di Portoscuso.
Ingresso libero.
Per informazioni: argonautilusinfo@gmail.com – WhatsApp 329 2419488.

