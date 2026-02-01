E’ stata pubblicata la locandina ufficiale della Fiera del Libro di Iglesias 2026, in programma a Iglesias dal 22 al 25 aprile, che quest’anno sceglie come tema “Naviganti”.

Giunta all’undicesima edizione, la Fiera del Libro di Iglesias affida la sua undicesima locandina all’artista Casavisual, illustratrice e graphic designer tra le più riconoscibili e apprezzate del panorama contemporaneo isolano, capace di unire forza visiva, sensibilità narrativa e una ricerca grafica ormai ben consolidata anche a livello nazionale.

Nel corso degli anni la Fiera ha dialogato con artisti del calibro di Ezechiele Camboni, Daniele Serra e Luca Molinas, tutti rigorosamente sardi, costruendo una vera e propria galleria visiva che accompagna e racconta ogni edizione. La locandina 2026 si inserisce con coerenza e personalità in questo percorso.

L’opera, intitolata “I Naviganti”, interpreta il tema scelto per l’edizione 2026 come un racconto di partenza e attraversamento. Due figure solcano il mare verso un orizzonte ancora da scrivere, accompagnate da libri che volano come uno stormo: storie, parole, incontri e immaginazione diventano il bagaglio invisibile che spinge avanti il viaggio.

«Questo tema mi ha acceso qualcosa immediatamente – racconta Casavisual – ho scelto di raccontare la partenza, il desiderio di muoversi verso ciò che ancora non conosciamo, portando con noi tutto ciò che siamo stati e tutto ciò che abbiamo letto, ascoltato, immaginato.»

Con la pubblicazione della locandina si compie il primo momento ufficiale della Fiera del Libro di Iglesias 2026. L’immagine accompagnerà l’intera manifestazione nel corso dell’anno, diventandone segno visivo e simbolico.

Il tema “Naviganti” sarà inoltre il filo conduttore di tutte le attività 2026 della RetePYM – Rete delle Fiere e dei Festival, di cui la Fiera del Libro di Iglesias è socio fondatore, rafforzando un dialogo condiviso tra eventi culturali che attraversano territori, linguaggi e comunità.