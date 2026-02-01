1 February, 2026
Cinque milioni all'anno per il patto di Buggerru. Alessandra Todde: «La Regione investe nella sicurezza sul lavoro»
Regione

Cinque milioni all’anno per il patto di Buggerru. Alessandra Todde: «La Regione investe nella sicurezza sul lavoro»

La Regione Sardegna rafforza l’impegno nei confronti dei lavoratori con uno stanziamento strutturale di cinque milioni di euro all’anno per il Patto di Buggerru, previsto nella manovra finanziaria recentemente approvata. «La sicurezza sul lavoro è una priorità per la Regionedichiara la presidente Alessandra Todde -. Con questa manovra finanziaria abbiamo voluto dare un segnale concreto, investendo in modo stabile sulla prevenzione e sulla tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.»

Il Patto di Buggerru è stato sottoscritto il 4 settembre 2024 a Buggerru, in occasione della commemorazione dell’eccidio del 1904, una delle pagine più significative della storia del movimento dei lavoratori.

«Con questo accordo abbiamo scelto di dotarci di una cornice stabile di collaborazione tra la Regione e le organizzazioni sindacali, orientata al rafforzamento delle politiche di prevenzione e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», sottolinea la presidente della Regione.

«Lo stanziamento previstoconclude Alessandra Todderende il Patto di Buggerru pienamente operativo e consente di dare attuazione concreta agli impegni assunti.»

Le risorse contribuiranno a rafforzare le politiche regionali in materia di sicurezza sul lavoro e a promuovere condizioni di lavoro più sicure e dignitose in tutta la Sardegna.

